Мотопутешественники из Петербурга, преодолев 9 тысяч километров, добрались до Хабаровска

ПУСКАЙ СКРИПИТ ПОТЕРТОЕ СЕДЛО

Липкий хабаровский полдень. Ночной дождь впитался в раскаленный солнцем воздух, заставляя страдать байкеров и тех, кто их встречает. Засохшие капли грязи поблескивают на боках тяжелых «BMW» неспешно, с гулким рокотом вкатывающихся на Комсомольскую площадь. Участники проекта «Сел и поехал» добрался до 17 города на своем маршруте. Сегодня ночью под грозовым ливнем и вспышками молний группа путешественников пробилась на территорию Хабаровского края из Амурской области.

Девять тысяч километров позади, впереди еще четыре тысячи по дорогам России которые надо преодолеть за 20 дней. Времени в обрез. Двадцать городов по пути следования, старт в Санкт-Петербурге, финиш на острове Сахалин – масштабный мотопробег затеянный Павлом Кобяком при поддержке МЧС России.

- Рабочее название фильма «Герои нашего времени». Вы знаете, в Петербурге мы провели в школах серию лекций и поняли, что с молодежью надо работать. Некоторые на полном серьезе считают, что например Великую Отечественную войну выиграли американцы. Спрашиваешь – откуда вы эту информацию взяли? Из ютюба, - отвечают они. Для них сейчас авторитеты это какие-то блогеры, а не ученые, не космонавты, не музыканты, не военные, не пожарные. Эту ситуацию надо менять. Хочется им показать людей, которые рискуют жизнью и действительно заслуживают уважения. Путь они будут для школьников авторитетами, - рассказывает Павел Кобяк, организатор и руководитель поездки, член Русского географического общества – Конечно поездка не простая, приходится ехать, приходится снимать, времени на отдых почти нет. Цейтнота добавляют разные технические казусы – то машина выйдет из строя, то мотоцикл сломается, но проблемы мы решаем по мере их поступления благо друзей у нас в России множество, да и поддержка МЧС сказывается.

Мотопутешественники из Петербурга преодолев 9 тысяч километров добрались до ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

ОБЫКНОВЕННЫЕ ГЕРОИ

Сотни гигабайт видеоматериалов уже отснято, в перспективе это должно стать полуторачасовым фильмом об обыкновенных героях живущих рядом с нами – сотрудниках МЧС и обычных людях рисковавших жизнью ради спасения ближнего. Сценарный план будущего полнометражного фильма путешественники готовили полгода, связывались с разными регионами, подбирали себе собеседников. В Хабаровске им стал человек принимавший участие в спасании людей в Нефтегорске.

- В Хабаровске мы сняли историю героя, спасателя, который вытащил из-под завала девочку во время землетрясения в Нефтегорске - хорошее очень эмоциональное интервью, которое сто процентов войдет в наш фильм. Так же здесь мы снимали очень динамичные учения с вертолетами. Замечательный материал, большое спасибо за помощь местным сотрудникам МЧС, - делится впечатлениями Павел.

Что бы смонтировать фильм понадобиться около шести месяцев и уже в следующем году его начнут транслировать. Еще участники проекта рассчитывают выпустить десятичасовой документальный сериал. Благо впечатлений хватает с избытком.

- Меня поразила история, когда женщина спасла ребенка из горящей квартиры. Жилье было полностью охвачена пламенем, она его буквально на руках вытащила, но сама при этом очень сильно обгорела, была обожжена спина, потом ей даже ампутировали конечности. Но все-таки она нашла в себе силы, спасти девочку, очень сильный человек, – делится Виталий Поляков, мотопутешественник. – И таких историй множество.

Павел Кобяк, организатор и руководитель поездки, член Русского географического обществаФото: Борис КОКУРИН

О! ДОРОГИ!

Девять тысяч километров пути – не шутки. Тем не менее, как рассказывают участники автопробега, впечатления от дороги у них больше положительные, негатива почти нет. Даже девушки, которых в группе достаточно, легко перенесли дорогу. Это скорее приключение, чем испытание, - улыбаются они. Тем более что опыт таких длительных мотопутешествий в прошлом у байкеров уже был, есть с чем сравнить.

- Впервые я пересек страну в 2012 году, мы ехали с друзьями из Петербурга до Владивостока, тогда еще не захватало инфраструктуры, какие-то участки дороги были разбиты, где-то велись ремонтные работы, сейчас трасса стала практически идеальной. Это очень здорово, это радует и об этом надо больше рассказывать, чтобы люди не боялись путешествовать у нас внутри страны, потому что она очень красивая, интересная и разнообразная. У нас вкусная еда, красивые девушки и есть на что посмотреть. Опять же вспоминая 2012 год, в той же Забайкальском крае были большие перегоны по 300 километров, где не были не то что кафе, но даже заправок сейчас все изменилось – есть и качественный бензин и сервис и можно кофе попить, - отмечает главный вдохновитель проекта.

Девиз Павла: меньше слов, больше дела, хочешь что-то сделать – делай, завтра такой возможности может и не быть. По его словам такого дружного байкерского братства как в России, считает путешественник, нет ни в одной другой стране мира. На дороге всегда помогут, примут, угостят и разместят. Так что отправляться в путь можно безбоязненно.