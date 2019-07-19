2019-07-19T11:09:54+03:00
Происшествия

Пожилой комсомольчанке нужен был врач, но она вызвала пожарных

Пенсионерке стало плохо, и она привлекла внимание соседей криками о пожаре
Ксения ТУРТЫГИНА
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Пожилой комсомольчанке нужен был врач, но она вызвала пожарныхПожилой комсомольчанке нужен был врач, но она вызвала пожарныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре пожарный расчет, приехав на вызов, огня не обнаружил, зато спас пожилую женщину.

Поздним вечером, около 23 часов, 17 июля в пожарную службу поступил вызов. Очевидцы сообщили, что из окна многоэтажки по проспекту Победы слышны крики о пожаре. Расчет немедленно выехал на место, но признаков огня не обнаружил. Пожарные уже было решили, что вызов ложный, но обход продолжили – вдруг что-то пропустили. За дверью одной из квартир на шестом этаже они услышали слабый голос, звавший на помощь. Постучали, позвонили, но дверь никто не открыл.

Спасатели решили довести дело до конца: к окну квартиры подвели автолестницу. В жилище они увидели пожилую женщину, которая еле передвигала ноги. Бабушке явно было плохо. К счастью, окно не было закрыто, пожарным достаточно было снять москитную сетку. Пожилая женщина действительно нуждалась в помощи врача, поэтому спасатели вызвали «скорую». Удалось дозвониться и до дочери пенсионерки. Бабушку передали под присмотр врачей и родственницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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