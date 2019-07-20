2019-07-20T05:08:55+03:00
Общество

Лучше поздно, чем никогда?: пациенты в Хабаровске не могут дождаться приема врача

Хабаровчане жалуются на длинные сроки ожидания получения медицинской помощи
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровчане жалуются на длинные сроки ожидания получения медицинской помощиХабаровчане жалуются на длинные сроки ожидания получения медицинской помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение пришло на редакционный whatsapp. Хабаровчанка пожаловалась на удлинение очереди в участковой стоматологической поликлинике. По словам пациентки, ожидание приема увеличилось в три раза и теперь вместо положенных двух недель составляет полтора месяца.

За разъяснениями мы обратились к администрации краевого государственного бюджетного учреждение здравоохранения стоматологическая поликлиника «Регион».

- Действительно, такая проблема существует, - прокомментировал заведующий медико-профилактическим отделением Дмитрий Дымов.- Дело в том, что ранее действовал территориальный принцип обслуживания пациентов. Сейчас нашим пациентом может стать любой желающий гражданин, имеющий полис обязательного медицинского страхования. Такое распоряжение получено нами в начале лета от федерального министерства здравоохранения.

В краевом министерстве с такой позицией категорически не согласны.

- Оказание медицинской помощи в амбулаторных организациях, в том числе при стоматологических заболеваниях должно осуществляться по территориальному признаку, - рассказала д.м.н. Ирина Филимончикова, заместитель начальника управления, начальник отдела государственных гарантий и медицинского страхования - Безусловно, у пациента есть право выбора медицинской организации и врача, но только при его согласии. При этом организация руководствуется своими ресурсными возможностями – кадровыми, финансовыми… В данном случае, руководство лечебного учреждения переоценило свои силы. Нами будут приняты меры для того, чтобы сроки оказания медицинской помощи, определенные в программе государственных гарантий соблюдались.

Напомним, что стоматологическая поликлиника «Регион» состоит из пяти отделений, жители края могут получить консультативно-диагностическую и лечебную помощь по смежным разделам стоматологии: хирургия, эндодонтия, пародонтология, стоматоневрология, сложное протезирование, ортодонтия, а также единственное в Хабаровском крае пародонтологическое отделение, где реализуются инновационные технологии ранней диагностики, лечения и профилактики воспалительных заболеваний пародонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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