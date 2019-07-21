Онлайн-кассы для малого бизнеса: кто еще может получить отсрочку на покупку техники в Хабаровске

С самого утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подвели итоги минувшей недели. Узнали где семейные пары с детьми могут получить бесплатную психологическую помощь, для чего «Почта России» собирается запустить чартерные рейсы в отдаленные населенные пункты края и кто раскрасил помойки в нашем городе.

В 9:00 к разговору подключилась начальник отдела оперативного контроля ИФНС России по Центральному району города Хабаровска Виктория Волошина. Как известно, до 1 июля малый бизнес должен был приобрести и установить онлайн-кассы, однако требования выполнили не все. Кого не коснулись новые правила, и кто еще может получить отсрочку, какие штрафы ждут предпринимателей и как получить налоговый вычет за аппарат. Обо всем этом можно узнать ниже по ссылке.

Онлайн-кассы для малого бизнеса: кто еще может получить отсрочку на покупку техники в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА