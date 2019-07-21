«Систему поддержки безнадзорных животных нельзя назвать эффективной»

На прошлой неделе хабаровские парламентарии в очередной раз отклонили предложенную поправку в закон «Об ответственном обращении с животными». Поправкой предлагалось предусмотреть единовременную субвенцию на создание, приобретение или аренду приютов для животных. В мотивировочной части члены комитета по социальной защите населения и здравоохранению определили, что подобный расход бюджетных средств нельзя отнести к целевым. А решение самой проблемы организации и финансирования постановили отложить до утверждения федеральным правительством соответствующих указаний. Между тем, животные, как домашние, так и безнадзорные являются частью городской среды. Среди хабаровчан вопросы о том, как братья наши меньшие вписываются в городской пейзаж, много лет являются дискуссионными. Своим мнением поделилась с корреспондентом «Комсомолки» Людмила Таранова, архитектор и инструктор-дрессировщик.

- Проблему беспризорников нельзя выделять из общего комплекса взаимодействия с животными, - считает Людмила Таранова. – А это большой пласт проблем преимущественно социального характера. Так, тот же закон об ответственном обращении предполагает выделение в эргономическом пространстве города мест для выгула и дрессировки животных. На практике это не реализовано. И, будем откровенны, вряд ли будет реализовано, если отталкиваться от реалий жизни.

Это мнение собаковода. В качестве архитектора Людмила рассматривает пути решения вопроса.

- Несмотря на сильную застройку в Хабаровске остается много неорганизованного пространства. Это пустыри, овраги, брошенные участки, где возникают стихийные свалки и места сбора разных асоциальных элементов. Фактически именно в такие места хабаровчане вынуждены приходить на прогулки со своими питомцами. Казалось бы, строй – не хочу, и такие инициативы были, - рассказывает Таранова. – Однако, здесь собаководы сталкиваются с массой проблем юридического и откровенно бюрократического характера. У земель есть собственники, и, несмотря на то, что они могут весьма небрежно относиться к своему имуществу в штатном режиме, как только к ним выходят с такими рацпредложениями, они сразу же вспоминают о своей дорогостоящей недвижимости.

Остро стоит и проблема финансирования.

- Если на содержание безнадзорных животных муниципалитетом выделяются определенные средства, то на поддержку создания комфортной среды для домашних питомцев они попросту не закладываются, - комментирует Людмила. – И это очень печально. Тем более, что систему поддержки безнадзорных животных никак нельзя назвать эффективной. Фактически собаку вакцинируют, стерилизуют и выпускают обратно. Она испытывает серьезный стресс и остается во враждебной среде. К тому же, лишенное возможности размножаться четвероногое утрачивает некоторые необходимые для выживания инстинкты. Так показательный гуманизм оборачивается варварством.

Основную причину того, что закон об ответственном обращении с животными остается декоративным, собаковод видит в самих людях.

- За последние десятилетия утрачена культура содержания питомцев, - подчеркивает она. – Во времена СССР гражданин, желающий взять на воспитание четвероного друга, проходил специальные курсы. Изучал основы собаководства, особенности зоопсихологии, правила кормления и содержания. Большинство собак проходили общий курс дрессировки, где инструктора также работали с людьми. Сейчас само понятие социального собаководства, практически утрачено. Ценность животного определяется рыночными отношениями, а понятия собака-друг, собака-партнер, стали банальностями из художественных произведений. Так думают взрослые. Этому учат детей. А в результате мы имеем то, что имеем.

С настороженностью Людмила Таранова относится к деятельности зоозащитников.

- Среди них, безусловно, есть люди, делающие свое дело бескорыстно и с душой, - говорит она. – Но, много откровенных непрофессионалов, не знающих даже основ поведения животных. Я знаю случай, когда на передержке в таком приюте оказалась клейменная собака. Найти хозяина или хотя бы питомник в таком случае не составляет особого труда. Но даже попытки такой сделано не было. Почему? Загадка.

Также, по словам инструктора, встречаются случаи, когда в качестве приютов использовались места для них не предназначенные, а содержали их люди психически нездоровые. Это не норма, но это бывает. Контроля за частными приютами в Хабаровске не существует, а вот в государственный приют проверки неравнодушными организуются регулярно.

Итого, в сухом остатке мы имеем неработающий закон, нереализованные инициативы и смутные планы на будущее. А между тем, по подсчетам хабаровских парламентариев только для приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации переданных органам местного самоуправления государственных полномочий потребуется более 30 миллионов рублей.