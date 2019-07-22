«Торпедо» и немного нервно: «СКА-Хабаровск» уступил московской команде

Как говорится, игра у хабаровского клуба не задалась с самого начала, матч только начался, а «черно-белые» уже вовсю доминировали на поле. Более быстрые, более вариативные, с точным пасом торпедовцы забили первый мяч на уже 12 минуте встречи. Болельщиков потрясло, насколько буднично и легко это произошло. В свою очередь армейцы за первые 45 минут провели всего две вялые, и как следствие безрезультатные атаки на ворота соперников.

«Торпедо» и немного нервно: «СКА-Хабаровск» уступил московской командеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Была надежда на второй тайм, мол, вот сейчас соберемся и отыграемся. Да и «Торпедо» подустанет на июльской жаре. Мы собрались, сменили тактику, москвичи чуть выдохлись, но не вышло. Был момент, когда казалось - гол в ворота гостей неизбежен, но защитники «черно-белых» героически отразили три мощных удара подряд от хабаровской команды. В итоге армейцы опять потеряли три очка, а московский ФК «Торпедо» продолжил выигрышную серию, за три игры сезона не пропустив в свои ворота ни одного мяча.

«Торпедо» и немного нервно: «СКА-Хабаровск» уступил московской командеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Нужно просто успокоиться. Ребята очень хотят выигрывать, но обидно пропускать на первых минутах, за этим появляется нервозность, - отметил после матча Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Мы упростили игру. Во втором тайме был момент, но не забили. У соперника моментов тоже практически не было. Обидно, что опять пропустили на первых минутах - это внесло нервозность в действия команды. Получилось так, как получилось.

«Торпедо» и немного нервно: «СКА-Хабаровск» уступил московской командеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Невнятная игра дома внесла раскол в стан болельщиков, в комментариях на страничке клуба проявились как яростные фанаты «СКА»: «Дайте команде сыграться, это всего лишь начало сезона - печальное, но не безнадежное», так и крайние пессимисты с лозунгом: «Надо менять тренера, иначе нам удачи не видать». Обе стороны сходятся на том, что игра, в отличие от предыдущей со «Спартаком-2», абсолютно не сложилась, проявились как проблемы с защитой, так и с нападением.

«Торпедо» и немного нервно: «СКА-Хабаровск» уступил московской командеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведет на выезде с ростовской «Чайкой» уже в эту среду, а в воскресенье примет дома воронежский «Факел».