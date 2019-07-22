На Камчатке медведи съели беспомощного кита

О том, что на берегу Кроноцкого залива между реками Медвежка и Столбовая происходит что-то экстраординарное, было видно издалека. С борта научного судна ученые заметили в прибрежной полосе множество медведей, около 12 особей, и огромное количество ворон. Когда исследователи приблизились к берегу, выяснилось что там идет настоящее пиршество. Хищники доедают финвала - кита, выброшенного на песок.

Все кости морского млекопитающего были в сохранности, поскольку туша лежала достаточно далеко от полосы прибоя. По скелету удалось установить, что он принадлежал киту из семейства полосатиковых.

- Выброс павших китов на побережье Кроноцкого заповедника - крайне редкое явление. Финвал - второй по размерам кит в мире. Максимальная длина его тела составляет 22-24 метра. Это соответствует высоте восьмиэтажного дома. Крупнее него только синий кит, который достигает в длину 33 метров, а масса может достигать 150 тонн. Найденный экземпляр составляет в длину 21 метр и к моменту обнаружения был почти полностью съеден медведями, остались только крупные кости скелета и отдельные куски шкуры с жиром, - рассказал Владимир Вертянкин, морской биолог.

По данным прошлогоднего сплошного учета морских млекопитающих, в акватории Кроноцкого залива обитало шесть морских великанов. Также удалось установить, что скелет принадлежит самке - у китов они гораздо крупнее самцов, чтобы без проблем вынашивать потомство в морской воде. Точный возраст финвала назвать сложно, но опять же, судя по размерам, самка, до того как погибнуть, прожила 80 – 100 лет и могла умереть просто от старости. Когда судно отошло от берега, медведи вернулись к прерванной трапезе.

Кстати, в природе ничего не происходит зря - как считают специалисты, павший кит помог косолапым продержаться после зимней спячки до того момента, как в реки на нерест зашли лососи.