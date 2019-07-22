«Я помню тот Ванинский порт»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» пятый день ожидают своего парома

Паромная переправа «Ванино-Холмск» является наиболее экономически выгодным вариантом для тех, кто желает покинуть материк. Однако, как сообщают пассажиры, с 18 июля движение по маршруту затруднено.

- На протяжении пяти дней люди безуспешно пытаются уехать, - обрисовала ситуацию пассажирка Нина Николаева. – Собралось около восьмидесяти человек. Днюют и ночуют в зале ожидания. Те, кто может себе позволить, снимают номера в гостинице. Те, кто уже поиздержался, остаются на ночь в комнате отдыха или прямо в зале. Записываются в списки очередников. Однако результата нет.

На официальном сайте перевозчика информация о сложившейся ситуации отсутствует. При этом паромы курсируют.

- Справочная служба дает противоречивые сведения, - поделилась Нина Николаева. – Сначала говорили, что идет отправка легковых автомобилей, поэтому билетов нет. Транспорт-то грузовой, им приоритет. Потом переправляли военных с учений. Сейчас продают по три-пять билетов в день. Никакой помощи мы не видим, нет обеспечения ни питанием, ни даже элементарной питьевой водой. Туалет - и тот платный.

Пассажирам представителем билетной кассы был дан следующий комментарий:

- В январе 2018 года паромному комплексу поселка Ванино изменена категория транспортной безопасности, - объясняет на видеозаписи, предоставленной пассажирами, представитель агента по реализации билетов. – В связи с этим с первого марта количество мест на паромах было сокращено со 120 до 50. Это должно было привести, и привело, к пассажирскому коллапсу. Мы предупредили всех, главу администрации Хабаровского края, главу Ванинского района, транспортную прокуратуру…

По словам представителя агента по продаже билетов, основной приоритет стоит на перевозку грузов и их сопровождающих. Когда пассажиры смогут уехать - неизвестно.

К моменту публикации никаких официальных комментариев получить не удалось. Редакция будет следить за развитием событий.