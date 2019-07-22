В Хабаровске мужчина воткнул нож в спину молодого отца

Нападение произошло в субботу в Железнодорожном районе краевого центра. Как рассказывают очевидцы, молодой папаша гулял с ребенком и никого не трогал, когда к нему со спины подбежал мужчина и без разговоров воткнул в спину нож по самую рукоятку.

Жертва нападения закричала, на помощь стали сбегаться прохожие, в это время преступник, воспользовавшись суматохой, скрылся. Впрочем, уже на следующий день нападавшего разыскали и предъявили обвинение в покушении на убийство. Объяснить, зачем он напал на человека с ребенком, злоумышленник отказался.

- Тридцатипятилетний подозреваемый задержан, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы регионального следственного комитета. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается мотив совершения преступления.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, к счастью, 24-летний отец, как это ни удивительно, серьезно не пострадал. Люди, оказавшиеся на месте преступления, оперативно вызвали скорую помощь, медики срочно доставили потерпевшего в больницу. Там врачи аккуратно извлекли нож из раны и обработали ее. По словам специалистов, ранение не проникающее, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Ребенок также не пострадал. Расследование уголовного дела продолжается.