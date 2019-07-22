Военные начали зачистку острова на севере Хабаровского края

На остров Большой Шантар сводный экологический отряд доставили на борту одного из самых мощных в мире вертолетов – Ми-26. Вторая винтокрылая машина перебросила на гряду специальный пресс ПГП-45 - именно с его помощью военные планируют зачистить остров от накопившегося на нем мусора.

Большой Шантар - это самый крупный остров Шантарского архипелага, который с 2013 года получил статус национального парка. Сейчас на северо-востоке острова расположена только гидрометеорологическая станция, но раньше, еще в советское время там находилась воинская часть.

Войска вывели, но мусор – металлический лом, старые бочки из-под дизельного топлива и масел - остались и теперь, просачиваясь сквозь разлагающиеся емкости, ухудшают экологию уникального архипелага. С 2015 года министерство обороны озаботилось очисткой северных территорий от старого мусора, только с острова Врангеля, что находится в арктической зоне, военнослужащими округа подготовлено и вывезено более двух тысяч тонн лома цветных и черных металлов. Постепенно дошли руки и до Шантарских островов.

- В ходе выполнения работ спланированы сбор и прессование порожней бочкотары общим весом около 55 тонн, планируется спрессовать более 1,8 тысячи единиц, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. - Кроме того, специалистами экологического подразделения планируется произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений общей площадью около 200 квадратных метров. В период выполнения работ также запланировано выполнить резку металлических конструкций и крупного металлолома.

На острове вместе с военными находятся представители заповедника, задача которых - научить контрактников, как вести себя с дикими животными, особенно медведями, которых там множество.

Работы завершат к 1 сентября. Но главная проблема, это не собрать и даже не спрессовать собранный лом, нетривиальная задача – его вывезти. Операция будет осуществляться морскими судами и запланирована на 2020 год.