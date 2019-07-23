В Хабаровске жильцы многоэтажки установили забор так, что он перекрыл проезд пожарным автомобилям

В Хабаровске забор вокруг двора жилого дома стал яблоком раздора. Люди, живущие по соседству, недовольны перекрытой дорогой и тем, что их двор превращается в стоянку.

ЧИСТО И БЕЗОПАСНО

В Железнодорожном районе Хабаровска вокруг одной из многоэтажек решением собственников появился добротный забор. В принципе, для города это обычная картина. Люди говорят, что после ограждения территория становится безопаснее и чище, на нее не заедет случайный автомобиль, а, значит, можно спокойно отпускать детей гулять.

Однако у такой идиллической картины есть и оборотная сторона. Автомобили экстренных служб - «скорой помощи», пожарные, службы газа - вынуждены останавливаться за десятки метров от домов, терять драгоценные минуты в ожидании того, кто откроет им ворота. Жильцы соседних домов оказываются заложниками ситуации: им приходится менять привычную, выверенную по времени, дорогу до остановки, детсада, школы. Начинаются конфликты, доходящие до открытого противостояния.

Именно такая история разворачивается сейчас вокруг одной из хабаровских многоэтажек. Что интересно, даже жильцы этого дома разделились на два лагеря. В ситуацию пришлось вмешаться властям города и молодежной палате Законодательной думы Хабаровского края.

Один из ярых сторонников забора - председатель домового комитета. По его мнению, которое поддерживают несколько десятков собственников, ограда нужна. Во дворе стало тише, нет посторонних, появилось место для автомобилей жильцов - сплошная выгода!

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

У жителей соседних домов мнение другое, они считают, что установив забор, собственники ущемили их права. Дело в том, что через двор лежит путь к детскому садику.

- Мамы с колясками - как им идти в детский сад? - едва ли не кричит одна из жительниц окрестных домов. - Обходить через весь квартал? Идти по дороге, где машины ездят?

В Хабаровске жильцы многоэтажки установили забор так, что он перекрыл проезд пожарным автомобилямФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

Ее поддерживают остальные: будь забор низеньким, преграждающим въезд только автомобилям, они бы не возражали. Мамы, спешащие с малышами в садик, просто перешагнули бы его, а дети постарше могли бы зайти поиграть во дворе. Владельцы ограды парируют, мол, какой смысл тратить деньги, если через двор будут шляться посторонние и бегать чужие дети?

Однако и среди тех, на чьи деньги установлен частокол, есть противники конструкции.

- Нам обещали организовать во дворе детскую и спортивную площадку. На таком условии мы согласились потратить 540 тысяч рублей наших общих денег на ограждение. Но в итоге за эту сумму получили отличную парковку! - возмущаются собственники квартир в скандальном доме.

- Скажите, а собственники не ставили задачу: есть у нас 540 тысяч, давайте сделаем детскую площадку? - интересуется Ирина Штепа, депутат Законодательной думы. Ей в ответ раздаются крики: «Да, именно так!». Но инженер управляющей компании поправляет: в протоколе решения написано «устройство ограждения с установкой шлагбаума». Ни слова о детской площадке. Как же так?

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Страдают и пациенты детской поликлиники, находящейся рядом. Она обслуживает весь большой Железнодорожный район, поток пациентов очень плотный. Из-за нового забора стало невозможно открыть пожарные ворота. А если, не дай бог, пожар? Есть проблемы с доступом к пандусу, который сделан для детей-колясочников. Обо всем этом руководство поликлиники говорило представителям домкома, но безопасность и комфорт чужих детей их не обеспокоили.

- В этой ситуации нужно разобраться досконально. Нужно найти компромисс, который устроил бы всех, и, самое главное, чтобы безопасность наших граждан, особенно детей, не оказалась под угрозой, - комментирует Евгений Солоненко, председатель молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края.

Его поддерживает и Ирина Штепа.

- Будем вместе с администрацией города, с архитекторами искать решение, чтобы удовлетворить требования жителей дома в рамках законодательства, - соглашается с коллегой Ирина Штепа. - Люди имеют право на комфортную, безопасную среду обитания, но такое же право есть и у их соседей и пациентов поликлиники.

В Хабаровске жильцы многоэтажки установили забор так, что он перекрыл проезд пожарным автомобилямФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

Председатель домового комитета и его сторонники готовы отстаивать свою позицию. Ответили они и на претензию об отсутствии детской площадки: она, по их словам, появится, но в следующем году. Собственно, забор - это первый шаг к обустройству площадки.

Кстати, как выяснилось, ключи от ворот выдали не всем собственникам. В итоге те, кто без ключей, паркуют автомобили в чужих, пока еще не огороженных, дворах. Их дети играют там же. И на эту претензию у домкома тоже есть ответ: ключей заказали недостаточно, в скором времени сделают еще.

Словом, у каждой стороны свои аргументы. Надеемся, что люди услышат друг друга и договорятся по-соседски.