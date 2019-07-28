2019-07-30T02:15:55+03:00
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Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского края

Прямой эфир 29 июля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяВизит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Борис КОКУРИН
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Северные районы Хабаровского края облюбовали медведи. Грабят урожай и уничтожают пасеки жителей в поиске вкусного меда. На одного зверя в районе имени Лазо уже поставили ловушку, специалисты ждут результата. Кстати, остаться в живых, побывав в объятиях разъяренного зверя, задача невыполнимая, и мало кому удавалось ее решить. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Юрий Колпак. В 9:00 выяснили, почему косолапые стали чащи наведываться к людям, как защитить себя от зверя и какое наказание грозит тому, кто вовремя обороны случайно убьет краснокнижного.

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского края Фото: Ульяна КОСКИНА

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра рассказали про то, как работала открытая студия радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» на «МАЙНЕКС ДВ». Это одно из важнейших событий года для профессионалов в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского континента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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