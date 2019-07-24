Причиной массового заражения детей норовирусом стал фонтан

По предварительным данным, дети вместе с родителями отдыхали на набережной в районе пешеходного фонтана у стадиона имени Ленина.

- В инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы поступили дети разного возраста с общими симптомами, в числе которых слабость, рвота и боли в животе. - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве здравоохранения. - Тяжелых случаев у пациентов нет: 19 детей госпитализировано, еще 18 получают помощь амбулаторно.

По факту массового отравления детей Роспотребнадзором проведена оперативная проверка.

- В ходе лабораторных исследований из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. – В настоящее время вынесено постановление о приостановке работы фонтана. Проводятся работы по дезинфекции.

Пешеходный фонтан в Хабаровске является самым большим подобным сооружением на Дальнем Востоке, его диаметр - 38 метров. В этом году фонтан практически не запускали. В мае неожиданно полетел контроллер, и струи воды перестали танцевать под музыку. Устранить неполадку удалось только в конце июня. Душная погода и палящее солнце делали свое дело – сотни юных хабаровчан спасались от жары в фонтане. В начале июля фонтан остановили второй раз, на этот раз неисправной оказалась система освещения. Сейчас вопрос о том, когда он заработает и будет ли безопасен для использования, остается открытым.

По факту отравления детей в Хабаровске следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших.