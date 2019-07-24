2019-07-24T06:19:03+03:00
Общество

Причиной массового заражения детей норовирусом стал фонтан

С подозрением на инфекционное заболевание в Хабаровскую детскую краевую клиническую больницу обратились родители тридцати семи детей
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Причиной массового заражения детей норовирусом стал фонтанПричиной массового заражения детей норовирусом стал фонтанФото: Виктор ХМЕЛЕВ
Изменить размер текста:

По предварительным данным, дети вместе с родителями отдыхали на набережной в районе пешеходного фонтана у стадиона имени Ленина.

- В инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы поступили дети разного возраста с общими симптомами, в числе которых слабость, рвота и боли в животе. - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве здравоохранения. - Тяжелых случаев у пациентов нет: 19 детей госпитализировано, еще 18 получают помощь амбулаторно.

По факту массового отравления детей Роспотребнадзором проведена оперативная проверка.

- В ходе лабораторных исследований из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. – В настоящее время вынесено постановление о приостановке работы фонтана. Проводятся работы по дезинфекции.

Пешеходный фонтан в Хабаровске является самым большим подобным сооружением на Дальнем Востоке, его диаметр - 38 метров. В этом году фонтан практически не запускали. В мае неожиданно полетел контроллер, и струи воды перестали танцевать под музыку. Устранить неполадку удалось только в конце июня. Душная погода и палящее солнце делали свое дело – сотни юных хабаровчан спасались от жары в фонтане. В начале июля фонтан остановили второй раз, на этот раз неисправной оказалась система освещения. Сейчас вопрос о том, когда он заработает и будет ли безопасен для использования, остается открытым.

По факту отравления детей в Хабаровске следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Память погибших в «Холдоми» детей почтут цветами в Хабаровске
«Российский Красный крест» появится в жизни осужденных в Хабаровском крае
Китайские овощи пытались выдать за фермерские в Хабаровске
Идея с «Лифта»: под Хабаровском благоустроят сквер Дома офицеров Российской армии
В Хабаровском крае подвели окончательные итоги по ЕГЭ в 2019 году
Переход по «зебре» оказался опасным маневром для хабаровчанина
На сайте больницы в Хабаровском крае нашли серьезную ошибку
К школам Комсомольска принесут цветы в память о погибших при пожаре в «Холдоми» детях
Уровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем воды
Должника по налогам в Хабаровском крае помогли найти его же собственные соседи
Сельчанка в ЕАО отчаянно пытается выселиться из дома с 80-летней историей
Погода в Хабаровске на 24 июля 2019 года: до +19, дождь