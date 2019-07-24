2019-07-24T09:03:31+03:00
Общество

«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материк

По словам очевидцев, для того чтобы приобрести заветный билет нужно отстоять в живой очереди длиной около пяти дней. Выдерживают не все
Евгения МОЛОТОВА
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«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материк«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материкФото: Евгения МОЛОТОВА
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Ситуация на паромной переправе Ванино-Холмск продолжает оставаться напряженной. Вот уже почти неделю люди не могут покинуть материк. Транспортный коллапс начался 18 июля. Тогда в редакцию «Комсомолки» обратились первые пассажиры. Люди жаловались на то, что на рейс, рассчитанный на перевозку пятидесяти пассажиров, реализуется по три - пять билетов в день.

Как пояснила недовольным гражданам представитель агента по реализации билетов, приоритет при перевозке имеют грузы и их сопровождающие.

Между тем, ожидание стало сказываться на здоровье людей.

Ванинский порт.

- Сегодня мы дважды вызывали «Скорую помощь», - рассказала Анастасия, одна из ожидающих рейс. – Одного мужчину госпитализировали. Женщине оказали помощь на месте.

«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материк Фото: Евгения МОЛОТОВА

«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материкФото: Евгения МОЛОТОВА

- Я четверо суток провела в пути, возвращаюсь из Красноярска домой в Томари, - поделилась Галина, пассажирка. – В зале ожидания сижу уже больше суток, нет возможности ни прилечь, ни просто провести время в тишине. В помещении душно, выйти на улицу трудно, некуда деть багаж. Сначала просто чувствовала себя неважно, потом стало настолько плохо, что пришлось вызвать бригаду «Скорой помощи». Врач констатировала повышение артериального давления. Назвала и причину – недосып, переутомление, стрессовое состояние. В кассе мне предложили встать в очередь на покупку билета. Ориентировочная дата отъезда – 29 июля.

Ванинский порт 1.

«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материк Фото: Евгения МОЛОТОВА

«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материкФото: Евгения МОЛОТОВА

Люди возмущены равнодушием властей. Глава поселковой администрации Александр Наумов в отпуске, а его заместитель уклоняется от комментариев. Молчит телефон и в Сахалинском морском пароходстве, в ведении которого находится организация пассажирских перевозок по маршруту Ванино – Холмск. 23 июля он отключен за неуплату.

- На телеканале «Вести-24» мы видели сюжет, в котором заместитель министра транспорта Сахалинской области утверждает, что масштабы проблемы преувеличены, - поделился Вячеслав, еще один из неудачливых пассажиров. – Так мне не понятно, если восемьдесят человек, которые пятый день ждут выезда мелочь, не стоящая внимания, сколько должно собраться народу, чтобы нас услышали и заметили? За двое суток вывезли пятнадцать человек, а приехало еще столько же. Никакой ясности нет и внести ее никто не может. Мы живем в буквальном смысле слова на вокзале, на чемоданах. Нет возможности ни поесть горячего, ни помыться. Да просто голову приклонить некуда!

«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материк Фото: Евгения МОЛОТОВА

«За двое суток вывезли пятнадцать человек»: пассажиры рейса «Ванино-Холмск» по-прежнему не могут покинуть материкФото: Евгения МОЛОТОВА

Свои надежды люди возлагают на краевые власти. Больше, традиционно, не на кого.

Ванинский порт 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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