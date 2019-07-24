Матчи четвертого тура футбольной национальной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровском крае детях

В ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере на территории ГЛК «Холдоми», случился страшный пожар – в третьем часу неожиданно загорелась палатка номер 16, в которой ночевали восемь школьниц, от нее огонь распространился на другие шатры. Буквально в десять минут дотла выгорели 20 палаток, только героическими усилиями вожатых большинство детей удалось эвакуировать из пылающего ада.

К сожалению одна из девочек бывшая в злополучной палатке, с которой начался пожар, погибла на месте. Еще две ее соседки и мальчик, ночевавший рядом с сильнейшими ожогами были доставлены в поселок Солнечный. К несчастью медики ничего не смогли сделать, дети умерли.

Похороны двух погибших девочек пройдут уже завтра в Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Еще одну девочку и мальчика предадут земле позднее. В Хабаровском крае решением губернатора объявлен трехдневный траур.

- Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» - его руководство, тренерский штаб, футболисты и сотрудники выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Футбольная Национальная лига приняла решение начать матчи четвертого тура первенства ФНЛ с минуты молчания в память о жертвах пожара в палаточном лагере.

Сегодня ночью «СКА-Хабаровск» проведет очередную игру на выезде. В Ростове-на-Дону хабаровские футболисты встречаются с местной «Чайкой», частной командой только недавно ставшей играть в футбол на профессиональном уровне. Кстати «Чайка» это фамилия отца нынешнего президента клуба Андрея Чайки. Ранее дончане и армейцы никогда между собой не встречались.

Матч пройдет на стадионе «Ростов-Арена» и начнется в восемь часов вечера по московскому времени, или в три часа утра по Хабаровску.

Напомним, что этом сезоне, в трех играх первенства, армейцы пока не одержали ни одной победы, уступив ярославскому «Шиннику и московскому «Торпедо» и вырвав боевую ничью у столичного «Спартака-2».