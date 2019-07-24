2019-07-24T11:04:29+03:00
Общество

В правительстве Хабаровского края прокомментировали ситуацию с транспортным кризисом на маршруте «Ванино-Холмск»

Пересечь пролив, разделяющий материк и остров Сахалин, не могут более семидесяти человек
Евгения МОЛОТОВА
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Люди ожидают отправки по несколько сутокЛюди ожидают отправки по несколько суток
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В январе 2018 года паромному комплексу поселка Ванино изменили категорию транспортной безопасности. В связи с этим с первого марта количество пассажирских мест на паромах сократилось с 120 до 50. В настоящее время переправу обслуживают два парома. Этого недостаточно для обеспечения нужд граждан.

- Министр транспорта Хабаровского края Валерий Немытов подтвердил, что ситуация на переправе сложная, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь краевого правительства Надежда Томченко. – По имеющейся информации, в настоящее время своей очереди на перевозку ожидают свыше семидесяти человек. Прогнозируется, что число их может вырасти. Сейчас ведутся переговоры с министерством транспорта Сахалина. Будем налаживать взаимодействие между ведомствами и решать этот вопрос.

Напомним, транспортный кризис разразился 18 июля и с тех пор набирает обороты. Пассажиры ожидают возможности уехать на Сахалин по несколько суток. Зал ожидания не оборудован для длительного пребывания людей. Отсутствует горячее питание, все бытовые удобства оказываются на возмездной основе. Двоим из пассажиров потребовалась экстренная медицинская помощь – сказались стресс и переутомление.

Редакция «Комсомолки» продолжает следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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