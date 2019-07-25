Кому в Хабаровске жить хорошо?: депутаты гордумы рассказали о проектах, действующих в Хабаровске

Город - это не только улицы, дома и люди, живущие в них. Современный город - сложносочиненная система, которая может быть комфортной для своих жителей при условии слаженного взаимодействия всех структур.

ОТ БОЛЬШОГО К МАЛОМУ

Работа городского депутата - постоянное взаимодействие с гражданами и властными структурами. Городское хозяйство обширно, и одним из аспектов создания комфортной городской среды является обеспечение транспортной доступности к самым отдаленным городским кварталам. В том числе и к промзонам.

Кому в Хабаровске жить хорошо?: депутаты гордумы рассказали о проектах, действующих в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска

- В 2015 году был выдан исполнительный лист, обязывающий городскую администрацию обеспечить безопасность движения на участке от улицы Суворова по улицам Производственной и Сидоренко. Долгое время эти дороги находились на балансе предприятий, потом были переданы муниципалитету. Состояние их было просто ужасающее, - рассказал Роман Синюков, депутат Хабаровской городской думы. - Представление выдали, но работы по реконструкции так и не начались. Тогда инициативной группой, в которую входил и я, была оказана поддержка судебным приставам. В ходе диалога выяснились, в частности, такие факты, что данный участок дороги ведет к территории опережающего социально-экономического развития «Ракитное». Подключились краевые власти, помогли предприниматели, нашлось финансирование, и как результат - уложили 700 метров асфальта.

Другой актуальной проблемой города Роман Синюков называет военное наследие - целый ряд объектов, перешедших в собственность муниципалитета от Министерства обороны. Все они долгое время фактически были брошены - у ведомства не хватало средств на их достойное содержание. Сейчас большинство этих объектов требует капитального ремонта. Администрация не могла начать ремонт из-за бюрократических проволочек.

Кому в Хабаровске жить хорошо?: депутаты гордумы рассказали о проектах, действующих в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска

- Долгое время не могли приступить к благоустройству ДОСов, - отметил депутат. - Земля принадлежала Минобороны и не входила в ведение муниципалитета. Следовательно, любые траты из городского бюджета на обустройство этой территории были бы признаны нецелевыми. Была проведена большая работа, исписаны тонны бумаги, но результат достигнут. Три месяца назад Министерство обороны передало эти земли муниципалитету. Теперь у администрации есть возможность, право и обязанность эти земли благоустраивать.

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Транспортная сеть Хабаровска включает в себя не только автомобильные магистрали и дорожную сеть. Как ни велика доля автовладельцев, а по данным ГИБДД по Хабаровскому краю, в 2018 году на 1000 жителей краевой столицы приходилось 270 автомобилей, каждый из нас время от времени ходит пешком.

- Если дорожная ситуация в городе более-менее под контролем, работает федеральная программа «Безопасные дороги», выделяются средства, ведутся работы, то ситуация с пешеходными дорожками оставляет желать лучшего, - отметил депутат Константин Юров. - Мое мнение таково: если есть безопасные дороги, должны быть и комфортные тротуары, лишенные ям, луж, выбоин. Конечно, когда человек едет в машине, многое остается за кадром, но все мы совершаем пешие прогулки хотя бы до магазина шаговой доступности или поликлиники. В прошлом году городским бюджетом было потрачено на благоустройство тротуаров 15 миллионов рублей. Этого, безусловно, недостаточно.

Кому в Хабаровске жить хорошо?: депутаты гордумы рассказали о проектах, действующих в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска

В постоянном комитете гордумы по бюджету, финансам и экономическому развитию уже началась верстка бюджета-2020. Члены комитета, по словам Константина Юрова, будут поднимать вопрос об увеличении расходов на благоустройство тротуаров до ста миллионов рублей.

- Готовим законодательную инициативу, с которой выйдем на федеральный уровень, поскольку без федерального финансирования проблему решить вряд ли удастся, - продолжает депутат. - Помимо тротуаров поднимаем вопрос о модернизации остановок.

Как подчеркнул собеседник, пассажиры имеют полное право ожидать трамваи, автобусы и троллейбусы в уютной обстановке. Так, чтобы их не сдувало ветром, не заносило снегом, не выжигало солнцем. Перед глазами у пассажира должно быть актуальное расписание, обновляемое в режиме онлайн. Причем комфортными должны стать все остановки в городе, а не только те, что в центре.

ПОДДЕРЖИМ «ДУШУ»

Помимо заботы о «теле» города, нужно заботиться и о его «душе» - о том, что называется «социалкой». Социальная политика невозможна без реализации глобальных планов. Как для региона важна поддержка федеральных ресурсов, так помощь краевой столицы необходима отдаленным территориям. Ситуацию с северным завозом, поставками строительного материала и оборудования прокомментировал депутат Юрий Обухов.

- Как в регионе, так и в городе реализуется в настоящее время целый ряд масштабных проектов, требующих пристального внимания. Начался северный завоз, охватывающий четыре района: Аяно-Майский, имени Полины Осипенко, Ульчский и Николаевский, а Хабаровск - это традиционная перевалочная база, где формируются транспортные караваны с дизельным топливом и углем. Хотя следует отметить, что объем северного завоза в общих масштабах невелик, - поделился депутат Хабаровской городской думы Юрий Обухов. - Наибольшую долю - порядка 90% - составляет перевозка добываемого в Хабаровске песка. Это поставки для завершения строительства объектов «Дальспецстроя». Несмотря на инициированную на предприятии процедуру банкротства, значительное количество недвижимости, возводимой «Дальспецстроем», должно быть закончено. Здесь речь идет как о домах, сооружаемых на деньги дольщиков и частных инвесторов, так и о государственных заказах.

Кому в Хабаровске жить хорошо?: депутаты гордумы рассказали о проектах, действующих в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска

Юрий Обухов отметил пользу, которую принесет городу строительство моста на Сахалин, проект которого обсуждается с сентября прошлого года.

- Без больших планов и строек край, а значит, и город быстро утратят свою инвестиционную привлекательность, - убежден парламентарий. - У нас привыкли копейничать. Да, мост на Сахалин - большое дело, требующее трудозатрат и капиталовложений. Но он может стать мостом в будущее региона. Это развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, новых населенных пунктов, наконец. Знаю, проект моста имеет много противников, но я, как дальневосточник, за строительство моста. И не только я. Знающие люди, которые понимают проблему, придерживаются того же мнения. Есть и показательный исторический пример - БАМ. Его строительство стало осью, на которую нанизалась вся инфраструктура Забайкалья. Прошло 45 лет. Там живут и работают тысячи людей. А для Хабаровска, как для транспортного узла, выгоды от сахалинского моста очевидны.

Собственно, обеспеченность работой - это один из важнейших показателей социальной стабильности. Если у человека есть хорошая работа, если он видит, что его дети, выучившись, найдут место с достойной зарплатой, вряд ли такой человек захочет искать счастья где-то в других краях.