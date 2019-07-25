2019-07-25T14:58:11+03:00
Происшествия

Очередное «разминирование» торговой сети «Самбери» прошло в штатном режиме

На этот раз жертвой лжетеррористов стали два десятка гипермаркетов по всему Дальнему Востоку
Евгения МОЛОТОВА
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Эвакуация идет в штатном режимеЭвакуация идет в штатном режимеФото: Евгения МОЛОТОВА
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Эпопея с минированием сети гипермаркетов «Самбери» началась мае. Тогда в зону действия телефонных хулиганов попали Приморский край и Комсомольск-на-Амуре. В июле волна докатилась до Хабаровска. Первые сообщения о минировании поступили 2 и 3 июля. По каждому звонку на место выезжали саперы и кинологи, но ничего опасного не нашли. А звонки продолжают поступать с достойным лучшего применения постоянством.

- Информация о минировании поступила в МЧС г. Владивостока около 18 часов вечера – рассказала руководитель отдела рекламы и PR сети гипермаркетов «Самбери» Ветта Вольгушева. – Злоумышленник сообщил о том, что взрывные устройства заложены в торговых сетях в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Всего было эвакуировано двадцать торговых точек. Покупатели отнеслись к процессу спокойно.

Эвакуация идет в штатном режиме Фото: Евгения МОЛОТОВА

Эвакуация идет в штатном режимеФото: Евгения МОЛОТОВА

- Всего в зале на момент объявления тревоги находилось около пятисот человек – отметила Ольга, посетительница торгового центра «Магнит» в г. Хабаровске. – Служба безопасности попросила экстренно завершить покупки, дала возможность рассчитаться за них на кассах и вывела людей на улицу.

Вокруг торгового центра действительно не наблюдается никакого ажиотажа. Люди стоят с тележками и пакетами, ждут такси, наблюдают за работой спецслужб, обмениваются мнениями о происходящем.

- Это больше похоже на кадры со съемочной площадки, - поделился впечатлениями Руслан, еще один их покупателей. – Как будто снялся в массовке к какой-то семейной комедии.

Руководству «Самбери» между тем вовсе не до смеха. Помимо телефонных угроз приходят письма с требованием выкупа. Сумма растет.

Письмо, полученное дирекцией "Самбери"

Письмо, полученное дирекцией "Самбери"

- В понедельник, 22 июля, мы получили очередное письмо с требованием выкупа, - прояснила ситуацию Ветта Вольгушева. – Теперь сумма, которую требуют злоумышленники, составляет 3 миллиона рублей. В противном случае, шантажисты обещают продолжить свою противоправную деятельность. Естественно мы терпим убытки, а посетители испытывают неудобство.

Деятельность хулиганов бьет по карману не только владельцев торговой сети. На каждое происшествие реагируют спецслужбы – пожарные, полиция, медики, кинологи. Каждый выезд обходится в кругленькую сумму. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отдал распоряжение провести проверки безопасности во всех торговых сетях города. Заодно будет подсчитан и ущерб, нанесенный «террористами» силовикам, медикам и пожарным расчетам.

Заминированный Самбери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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