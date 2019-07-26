И придет паром: Ситуация на переправе «Ванино-Холмск» вошла в штатный режим

В течение недели пассажиры паромной переправы «Ванино»- «Холмск» не могли пересечь пролив. В январе 2018 года паромному комплексу поселка Ванино была изменена категория транспортной безопасности, следствием чего и стало сокращение объема пассажирских перевозок. Вместо ста двадцати мест на каждом пароме оставили по пятьдесят.

Катастрофа разразилась 18 июля, когда в зале ожидания скопилось более восьмидесяти человек, ожидающих своего рейса. Люди оказались предоставленными сами себе. Не имея возможности переправиться они, фактически, остались жить в не оборудованном помещении вокзала, без горячей воды, спальных мест и возможности принимать пищу. Добиться какой либо информации от перевозчика они не смогли.

Дело сдвинулось с мертвой точки в том числе и после публикаций КП. 24 июля в дело вмешались краевые власти. Дело было взято на контроль министерством транспорта Хабаровского края. После этого ситуация, как и следовало ожидать, начала меняться в лучшую сторону.

- Нас забрали 25 июля, - рассказала Ирина, пассажирка парома «Ванино-

Холмск». - Подошел паром и на него вместо обычных пяти продали сразу 28 билетов. К этому времени мы с мужем провели в зале ожидания пять дней. Сказать, что нам не предоставляли совсем никаких удобств нельзя. Но все они были на коммерческой основе. Спать ходили в бизнес-зал — там мягкие кресла. Питались преимущественно фаст-фудом. Иногда ходили в местный кафетерий, но получалось накладно. За пять дней потратили больше десяти тысяч рублей. И нам повезло, что они у нас были.

Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Как сообщил заместитель председателя комитета Алексей Святенький в настоящее время отъезда ожидают 12 человек. Они будут переправлены сегодня.

- Были проведены переговоры с перевозчиком. В летний период паромы будут переправлять по 30-35 человек за рейс, - подчеркнул он. - В настоящее время введена возможность предварительного бронирования билетов. Этой услугой уже воспользовались более трехсот человек. Билеты забронированы на период до 15 августа включительно.

В ближайшее время пассажирские перевозки на линии войдут в штатный режим.