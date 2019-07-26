2019-07-26T07:50:38+03:00
Общество

И придет паром: Ситуация на переправе «Ванино-Холмск» вошла в штатный режим

После вмешательства краевых властей пассажиры смогли покинуть материк
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Пассажиры рейса "Ванино-Холмск" дождались свой транспортПассажиры рейса "Ванино-Холмск" дождались свой транспорт
Изменить размер текста:

В течение недели пассажиры паромной переправы «Ванино»- «Холмск» не могли пересечь пролив. В январе 2018 года паромному комплексу поселка Ванино была изменена категория транспортной безопасности, следствием чего и стало сокращение объема пассажирских перевозок. Вместо ста двадцати мест на каждом пароме оставили по пятьдесят.

Катастрофа разразилась 18 июля, когда в зале ожидания скопилось более восьмидесяти человек, ожидающих своего рейса. Люди оказались предоставленными сами себе. Не имея возможности переправиться они, фактически, остались жить в не оборудованном помещении вокзала, без горячей воды, спальных мест и возможности принимать пищу. Добиться какой либо информации от перевозчика они не смогли.

Дело сдвинулось с мертвой точки в том числе и после публикаций КП. 24 июля в дело вмешались краевые власти. Дело было взято на контроль министерством транспорта Хабаровского края. После этого ситуация, как и следовало ожидать, начала меняться в лучшую сторону.

- Нас забрали 25 июля, - рассказала Ирина, пассажирка парома «Ванино-

Холмск». - Подошел паром и на него вместо обычных пяти продали сразу 28 билетов. К этому времени мы с мужем провели в зале ожидания пять дней. Сказать, что нам не предоставляли совсем никаких удобств нельзя. Но все они были на коммерческой основе. Спать ходили в бизнес-зал — там мягкие кресла. Питались преимущественно фаст-фудом. Иногда ходили в местный кафетерий, но получалось накладно. За пять дней потратили больше десяти тысяч рублей. И нам повезло, что они у нас были.

Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Как сообщил заместитель председателя комитета Алексей Святенький в настоящее время отъезда ожидают 12 человек. Они будут переправлены сегодня.

- Были проведены переговоры с перевозчиком. В летний период паромы будут переправлять по 30-35 человек за рейс, - подчеркнул он. - В настоящее время введена возможность предварительного бронирования билетов. Этой услугой уже воспользовались более трехсот человек. Билеты забронированы на период до 15 августа включительно.

В ближайшее время пассажирские перевозки на линии войдут в штатный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пассажиры рейса «Ванино-Холмск» не могут покинуть материк»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях
«КП» в День сотрудника органов следствия публикует воспоминания Анаит Мелкумовой, которая рассказала о самых запомнившихся ей случаях в карьере
Эксперты по здоровью и долголетию: берегите сердце и мозг
Как замедлить старение и улучшить состояние этих важных органов, от работы которых в первую очередь зависит продолжительность жизни, «КП» узнала у ведущих российских экспертов и в авторитетных международных научно-медицинских источниках
Новости 24
Персиковая плодожорка чуть не проехала «зайцем» через границу ЕАО
В одной из больниц в Хабаровском крае наводят в порядок перед приездом губернатора
В Хабаровском крае сократилось количество абортов на 40 процентов
Для молодежи в Хабаровском крае устроят стажировку на госслужбе
Пассажир в Хабаровском крае практически сам помог обокрасть себя
Ученики в Еврейской автономии получают знания с риском для жизни
В ФСБ выяснили, откуда бралась странная еда для военных на Дальнем Востоке
Энтеровирусная инфекция в Хабаровском крае набирает обороты
Военные в Хабаровском крае разгромили лагерь условных террористов
Утонувших отца и дочь продолжают искать в Хабаровском крае
Детей из сгоревшего лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае предлагают разместить в приморском «Океане»
Ошибки в аукционе застопорили благоустройство Амурска
В Комсомольске изменили автобусные маршруты из-за ремонта Комшоссе
«Электрических» должников плотно притесняют в Комсомольске-на-Амуре
В Крыму соболезнуют родным детей, пострадавших при пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае
В Хабаровске «накрыли» три нарколаборатории
Уровень Амура в Хабаровске 26 июля 2019 года: вода может подняться на 40-50 сантиметров
На улице Гамарника в Хабаровске запретят парковку
Погода в Хабаровске на 26 июля 2019 года: до +19, дождь
Биробиджанские школьники вернулись из Хэгана
Директор школы в Хабаровском крае заплатит за дорогую еду для учеников
За три года в Хабаровском крае собираются отремонтировать дороги
Энергетики в Хабаровском крае простили должникам пени
Суд в Хабаровске выбирает меру пресечения задержанным после пожара в «Холдоми»
Покупатель в Биробиджане похитил дорогой алкоголь, заплатив за него
Очередную гуманитарную помощь отправили из Хабаровского края в Иркутскую область