Причиной потопа в музыкальной школе в центре Хабаровска стала засоренная ливневка

Вчера краевую столицу захлестнул тайфун. «Поплыл» практически весь центр города, к чему ливневая канализация оказалась не готова. Но, если горожане в массе своей отделались промоченными ногами, то потери в одном из частных учебных заведений дополнительного образования были куда серьезнее.

- Наша школа располагается на цокольном этаже здания на улице Комсомольской, - рассказала Екатерина Нестерова, преподаватель вокала школы «Капучино». - Вода пришла из подвала, а туда из ливневой канализации. Полностью затоплены оказались два класса, где проходили занятия по вокалу и хореографии. Общая площадь утонувших комнат восемьдесят квадратных метров.

Когда вода только начала прибывать, преподаватели вместе с учащимися бросились спасать дорогостоящие инструменты. Фортепьяно, синтезаторы и гитары подняли на сцену, надеясь, что вода до них не доберется. Потоп пытались ликвидировать своими силами. Безуспешно.

Потоп пытались ликвидировать своими силами

- Мы сразу же связались с представителями управляющей компании, а они позвонили в Водоканал, - отметила Екатерина Нестерова. - Их специалисты приехали вечером 25 июля и выяснили, что причина затопления в неисправной ливневке. Засор обещали ликвидировать утром.

Утром было уже поздно. Дождь пошел раньше рабочих, сцена поплыла, а вместе с ней и последний шанс спасти инструменты. Теперь руководство школы вместо того, чтобы вести занятия, подсчитывает ущерб. В помещениях придется сделать капитальный ремонт, состояние сцены в музыкальном зале, как и состояние музыкальных инструментов — предмет оценки экспертов. Юные воспитанники школы, а это почти восемьдесят человек, остались без места для проведения занятий на неопределенный срок.