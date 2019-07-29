Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун» Фото:пресс-служба Восточного округа ВНГ РФДвадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун» Фото:пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ
2019-07-29T05:24:47+03:00
Общество

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун»

За свою историю отряд достойно показал себя в различных военных операциях
Петр САМСОНОВ
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В минувшие выходняй отряд специального назначения «Тайфун» отметил двадцатилетний юбилей со дня образования. За свою историю отряд достойно показал себя в выпавших на его долю суровых испытаниях. Воспитал мужественных, высокопрофессиональных офицеров и солдат, которые в борьбе за безопасность страны и спокойствие граждан не раз совершали героические поступки, проявив себя истинными защитниками Отчества.

На торжественной церемонии открытия было рассказано об основных этапах становления доблестного отряда «Тайфун».

- Для каждого, кому выпала честь служить в отряде «Тайфун», это не просто жизненный этап, а школа жизни, где каждый, с первого дня учился быть воином-спецназовцем, - рассказал Юрий Яшин, командующий Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенант. - Со многими присутствующими здесь я начинал службу, у некоторых многому научился и сегодня горжусь этим. За 20 лет отряд не один раз доказал свою состоятельность, профессионализм и способность выполнять любые задачи в экстремальных условиях обстановки.

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун»

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун»

В присутствии ветеранов отряда, руководителей органов власти и местного самоуправления города Хабаровска и Хабаровского края, военнослужащих и членов их семей командующий округом вручил грамоты и ценные подарки особо отличившимся офицерам, прапорщикам и сержантам.

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун» Фото:пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун» Фото:пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

На празднике присутствовал первый командир отряда полковник в отставке Николай Нечвидов, под чьим чутким руководством происходило становление воинской части. Под его началом, с 1999 по 2003 года, отряд формировался как подразделение спецназа.

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун» Фото:пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун» Фото:пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Почетный гость торжества - Герой России майор Игорь Задорожный является для всех военнослужащих и сотрудников Росгвардии образцом воинской доблести и чести. Несмотря на обстоятельства, которые выпали на не простую судьбу офицера отряда, он тепло отзывается о годах, проведенных в спецназе, и товарищах, благодаря которым он выжил, получив тяжелые ранения.

- Для меня это тяжелый праздник. В такие моменты захватывает буря переживаний и воспоминаний, что сложно сдержать эмоции в себе. Здесь до сих пор служат мои товарищи, которые несколько часов раненого выносили меня до операционного стола. Я благодарен судьбе, что могу в такие праздники присутствовать здесь, в Хабаровске, общаться со своими боевыми товарищами и командиром, - отметил Герой России майор Игорь Задорожный.

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун»

Двадцать лет исполнилось отряду специального назначения «Тайфун»

С момента создания отряда и по настоящее время бойцы спецназа продолжают успешно выполнять служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Более пятидесяти процентов военнослужащих части имеют большой боевой опыт, приобретенный именно там. Более 100 военнослужащих отряда награждены государственными наградами.

За прошедший 2018 год в период служебной командировки личный состав принял участие в более чем 350 специальных мероприятий. Обнаружены блиндажи и тайники незаконных вооруженных формирований, изъято более десяти единиц оружия и шести тысяч боеприпасов различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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