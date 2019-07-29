День физкультурника 2019 в Хабаровске отметят спортивным марафоном и парадом фитнес-клубов

День физкультурника 2019 в Хабаровске планируют отпраздновать 11 августа - в 18:00 спортсмены и тренеры ведущих спортивных клубов города соберутся на набережной, в районе стадиона имени Ленина, чтобы провести с горожанами веселый, насыщенный спортом и заряженный здоровьем вечер.

- Откроется праздник креативным парадом, в котором в яркой экипировке, с флагами и атрибутикой пройдут тренеры популярных в городе фитнес-клубов, а также спортсмены-любители, - рассказала Юлия Коробчук, начальник отдела по организации социальных мероприятий КГАУ «Дирекция спортивных сооружений». - На стадионе установят сцену, перед которой расположат спортивные локации, которые поделят между собой тренеры разных клубов. Участники праздника будут переходить из локации в локацию, выполняя упражнения, и таким образом смогут «побывать» во всех городских фитнес-клубах, позанимавшись под руководством самых опытных инструкторов.

Гостей мероприятия ждет яркое представление-визитка от коллективов каждого клуба-участника, ну, а главным событием в День физкультурника 2019 в Хабаровске станет фитнес-марафон, к участию в котором приглашают всех желающих в возрасте от 10 до 70 лет. Задания марафона будут рассчитаны на четыре возрастные группы, в каждой из которых будут свои, соответствующие физической форме и возрасту упражнения. По результатам марафона в каждой группе определят лучших из лучших, занявших 1,2 и 3 место наградят абонементами на посещение ведущих фитнес-клубов Хабаровска.

В День физкультурника 2019 в Хабаровске приглашают провести веселый вечер всех желающих, а будущих участников марафона просят регистрироваться на участие заранее по номеру телефона 8-924-9-177-177.

КОГДА И ГДЕ

День физкультурника 2019 в Хабаровске отпразднуют 11 августа, начало в 18:00. Вход свободный для всех.