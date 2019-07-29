В Хабаровске последний обвиняемый в кровавом расстреле инкассаторов в 2006 году пошел под суд

ДЕНЬГИ ЦЕННЕЕ ЖИЗНИ

Жуткое преступление произошло душным хабаровским летом 2006 года. Трое налетчиков ворвались в помещение одного из банков краевого центра и в упор из пистолета Стечкина расстреляли инкассаторов, забиравших выручку - 14 миллионов рублей наличными. Бандиты схватили деньги, затем выбежали через черный ход, прыгнули в поджидавшую их машину и скрылись с места преступления.

- Один из инкассаторов был убит на месте, второй ранен, - рассказали в краевой прокуратуре. - Нападавшими были похищены деньги «Дальвнешторгбанка» в сумме 14,4 миллионов рублей.

В ноябре 2006 года полиция нашла предполагаемого организатора преступления, однако при попытке задержать бандита завязалась перестрелка, в которой преступник был убит спецназовцами. Годом позже в Ростове-на-Дону следователи вышли на водителя, увозившего банду после расстрела инкассаторов. Суд приговорил преступника к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2008 году нашли третьего разбойника – тот прятался… в тюрьме под чужой фамилией.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ

Бандит сбежал в Сибирь и там попался на краже автомобиля. Следователям он вместо своей фамилии назвал данные своего дружка. Ему дали четыре года и два месяца в колонии общего режима, но сидеть под чужим именем преступнику пришлось недолго – его приятель в Хабаровске тоже совершил преступление и во время оформления следователи с удивлением обнаружили, что такой человек уже отбывает наказание в Новосибирской области. Стали проверять, сверили отпечатки пальцев и очень удивились, что угонщиком оказался матерый разбойник. Преступнику пришлось перебраться в колонию со строгим режимом на 15 лет.

А вот четвертого злодея – 36-летнего уроженца поселка Эльбан искали целых 12 лет. Его даже пришлось объявить в международный розыск. Взяли налетчика на Украине в 2018 году и позднее этапировали в Хабаровск.

- Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, - отметили в прокуратуре Хабаровского края - Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело прокуратура направит для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд города Хабаровска.

Мужчина обвиняется по серьезной статье уголовного кодекса: «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в целях завладения имуществом в особо крупном размере». Обвиняемый может получить до 15 лет лишения свободы.