«Большая вода» близко: паводки на реках Хабаровского края заставляют жителей покидать дома

Июль - время паводков в Хабаровском крае. По прогнозам гидрологов, уровень воды в Амуре может достигнуть 600 сантиметров. Пока у Хабаровска река приблизилась к отметке в 227, обстановка спокойная. Чего нельзя не сказать о районах региона. В Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском вода отступает, зато надвигается к имени Лазо. Спасатели уже отправились в муниципальное образования, чтобы мониторить ситуацию на месте. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель начальника главного управления МЧС России по краю – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко. С 8 утра узнали, может ли повториться наводнение 2013 года, почему дачникам на островах следует срочно вывезти свой урожай и какую работу ведут спасатели, чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях возможного подтопления.

«Большая вода» близко: паводки на реках Хабаровского края заставляют жителей покидать домаФото: Ульяна КОСКИНА