Добро пожаловаться: озеро в Хабаровском крае во второй раз освободили от предприимчивых захватчиков

Озеро в Некрасовке - место известное, кто-то приезжает сюда позагорать на берегу, кто-то рыбу поудить, а для жителей поселка это единственный доступный водоем в округе. Неудивительно, что место это так и манит к себе разного рода предприимчивых деятелей.

- Пытался заехать на озеро и столкнулся с тем, что въезд на него огорожен, и какие-то пацаны требует за это плату - сто рублей, - рассказал Андрей, местный житель. - Только когда они заметили, что стал снимать на телефон, пустили бесплатно.

На огороженной территории стоят палатки, зонтики и торгуют пивом - все для людей, вот только попасть на местный пляж тем, кто не готов раскошелиться «за проезд», не получится. Въезд только через ворота, у которых бдительный контролер.

Добро пожаловаться: озеро в Хабаровском крае во второй раз освободили от предприимчивых захватчиковФото: Комсомольская правда

Кстати, это уже вторая попытка коммерсантов захватить контроль над водоемом. В первый раз это произошло год назад. Так же поставили забор, так же взимали плату за проезд и отдых на берегу. Тогда ушлого коммерсанта прищучила природоохранная прокуратура, по мнению надзорного органа, руководство организации нарушило права местных жителей, ограничив им свободный доступ к водоему.

- Территорию возле озера огородили, а въезд и вход на берег сделали платным. Кроме того, отдыхающие добирались к водоему только с разрешения работника предприятия. Об этой ситуации стало известно после обращения местных жителей с просьбой проверить законность действий коммерческой компании, - прокомментировали тогда в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В 2018 году бизнесмен заплатил штраф по статье «Самоуправство», ограду убрали, доступ к воде сделали бесплатным. Но бесхозным популярное место простояло недолго. Этим летом нашелся новый самозваный хозяин. На этот раз к платному входу добавилась еще и незаконная торговля алкоголем. На нарушителя неожиданно для себя наткнулись чиновники Хабаровского района, проводившие рейд в селе.

Добро пожаловаться: озеро в Хабаровском крае во второй раз освободили от предприимчивых захватчиковФото: Комсомольская правда

- В Некрасовке на прибрежной территории, которая не значится в схемах размещения нестационарных объектов торговли поселения и района, индивидуальный предприниматель развернул торговую точку с алкогольной продукцией и шашлыками. Также он организовал взимание платы за нахождение на берегу, привлекая несовершеннолетних к сбору денег с отдыхающих, - поделились в администрации Хабаровского района.

Сейчас нарушитель должен будет заплатить штраф за оказание услуг в неустановленном для этого месте – до 5000 рублей. Кроме того, срочно вызванный на берег сотрудник полиции выяснил, что торговля алкоголем ведется незаконно. За это предпринимателю придется заплатить существенно больше – десятки, а то и сотни тысяч рублей. Алкогольные напитки изъяли. С подростками, подрабатывавшими на озере и собиравшими плату за проезд, и их родителями были проведены беседы инспекторами по делам несовершеннолетних.