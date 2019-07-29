2019-08-02T12:43:02+03:00
Хабаровский эксперт

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недров

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Надежда ВЫХОДЦЕВА
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«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недров«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недровФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток 2019» прошла 25-26 июля в Хабаровске. В форуме приняли участие более 430 делегатов из различных регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Все они оценивали возможность перспективного сотрудничества. За два дня были заключены ряд принципиальных соглашений, которые в течение полугода могут превратиться в реальные контракты.

О своей работе на конференции делегаты МАЙНЕКС рассказали в утреннем эфире:

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недров Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недровФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Александр Шатохин, и.о. директора агентства инвестиций и развития Хабаровского края

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недров Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недровФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Борис Курцев, генеральный директор компании «Макромайн Рус»

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недров Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недровФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Андрей Лакеев, директор Хабаровской дирекции по развитию бизнеса филиала «Дальневосточный» АО «Газпромбанк»

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недров Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

«МАЙНЕКС Дальний Восток»: перспективные экономические проекты в сфере добычи недровФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Игорь Пичугин, директор филиала в ДФО компании «Сименс»

эксперт 29_07_2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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