2019-08-05T09:21:36+03:00
Это - Хабаровск!

Совет дома: как хабаровчане решают жилищные проблемы

Прямой эфир 5 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Совет дома: как хабаровчане решают жилищные проблемыСовет дома: как хабаровчане решают жилищные проблемыФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

«Большая вода» подходит к Хабаровску. Однако, как сообщают специалисты, наводнения 2013 года не повторится. Пока же ситуация складывается не в лучшую сторону, в районе улицы Пионерской отсыпают песочную дамбу. Она не позволит зайти воде в город. Сегодня с 8 утра обсудили, как готовится краевой центр к натиску стихии.

А в следующем часе поговорили о том, для чего нужно создавать собственникам совет дома, с какими проблемами люди могут обращаться к членам организации и может ли этот орган повлиять на управляющую компанию. К разговору присоединилась заместитель начальника отдела контроля и лицензирования в сфере организации управления многоквартирными домами главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Наталья Штанова.

Совет дома: как хабаровчане решают жилищные проблемы Фото: Ульяна КОСКИНА

Совет дома: как хабаровчане решают жилищные проблемыФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 05_08_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Еврейской автономии составили списки возможных подтопленцев, подлежащих эвакуации
Из Комсомольска через Москву иностранец устраивал жизнь мигрантов-нелегалов
Останки медведя и следы подсматривающего тигра нашли в заповеднике Хабаровского края
Березовый сок с «дальневосточного гектара» появится в магазинах Хабаровского края
Автолюбитель оставил на дороге подбитого мопедиста и сбежал в Хабаровском крае
Еще восемь дорог станут безопасными в Комсомольске-на-Амуре
Африканская чума свиней близко подобралась к Хабаровскому краю
Молодая мама в ЕАО в один клик лишилась денег и осталась без коляски
Студенты-железнодорожники в Хабаровске примут Военную присягу
Хабаровский «Амур» с пользой проведет время в Москве
Частное подворье в Хабаровском крае украшали запрещенные цветы
Острова в Хабаровске постепенно уходят под воду
Кафе грузинской кухни в Хабаровске снова в центре внимания из-за отравления посетителей
Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2019: вода продолжает прибывать
Часть городской улицы освободили от мусора на севере Хабаровского края
Бесправная автолюбительница в Хабаровске повредила сразу две припаркованные иномарки
Молодым семьям Хабаровского края выдают сертификат на жилищные соцвыплаты
Порядка 30 домов в Хабаровске остались без горячей воды