Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скорость

В 9 утра в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» заглянули новый капитан хоккейной команды «Амур» Максим Кондратьев и руководитель пресс-службы клуба Алексей Чечелев.

Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

Поговорили о том, какие задачи ставят перед собой «тигры» в предстоящем сезоне, о новой абонементной программе, и какие приятные сюрпризы ждут болельщиков.

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА