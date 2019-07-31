2019-07-31T06:06:10+03:00
Общество

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами

Одной из главных площадок праздника стал парк ДФО, где горожане встретились со своей землячкой, известной певицей Викой Цыгановой
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯВика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ
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«ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ МЕСТ В МОЕЙ ЖИЗНИ»

В минувшие выходные Хабаровск, как и вся страна, праздновал День военно-морского флота России.

Именно с летней эстрады этого парка исполнительница объявила о старте своего авторского проекта «Наш голос услышат!». И первой заявкой в проект стало исполнение, пожалуй, самой известной из песен певицы «Приходите в наш дом…», которую она спела когда-то вместе со своим близким другом Михаилом Кругом. А в летнем парке - вместе со своими земляками, участниками праздника, и это было волнительное, трогательное и теплое действо.

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

Вика Цыганова появилась в парке в самый разгар праздника - легкая, светлая, красивая, стройная, в летнем платье - она еще и известный дизайнер одежды, все свои концертные наряды «сочиняет» сама. И ее сразу окружили люди, кто-то просил передать привет маме Вики, Людмиле Михайловне, с которой когда-то работал, кто-то вспомнил, что учился с певицей в одной школе. Она здесь была своей, ей были рады.

И ей тоже были приятны эти воспоминания:

- Эмоции меня просто накрывают. Я - дома. Это одно из главных мест в моей жизни. Здесь прошло мое детство, и оно было счастливым, - это Вика Цыганова о парке и маленькой улице, которая от него начинается.

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

Прямо за воротами парка спряталось за старыми тополями здание роддома, в котором Вика родилась. Чуть ниже, на улице Астрономической, стоял дом, который построил ее папа, Юрий Александрович, и в котором жила большая и дружная семья.

ПРОЕКТ ШАГНУЛ В НАРОД

И поэтому совершенно не случайно, что именно с этого благословенного для нее места певица начинает масштабный и единственный в своем роде проект:

- Наш край - удивительный, в нем живут удивительные люди. И я даже не сомневаюсь, что они поддержат меня в моем начинании. Одну из моих и народом любимых песен «Приходите в мой дом…» мы споем всем миром, всем Хабаровском, всем Хабаровским краем и всей Россией. И наш голос услышат!

- Давай поиграем в футбол! - предлагает певице один малыш и смущенно прячется от своей же храбрости за чью-то спину. А почтенные дамы и джентльмены в ретро-костюмах, участники праздничного концерта, останавливают ее для коллективного фото. Вика фотографируется, раздает автографы, отвечает на вопросы, и с такими приятными остановками добирается до сцены.

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

В этот вечер она поет как-то по-особенному тепло, почти по-домашнему - так, как поют для своих родных людей за семейным столом. И зрители это чувствуют, они поют вместе с Викой, самые смелые выходят к эстраде, и получается такое хорошее хоровое исполнение знакомых и любимых песен.

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

Вика Цыганова отметила День Военно-морского флота вместе с хабаровчанами Фото: Елена ЗАГОРСКАЯ

Выходит, что прямо с летней эстрады проект «Наш голос услышат!» шагнул в народ. Певица пригласила поучаствовать в нем народные и самодеятельные коллективы, сольных исполнителей любого возраста, группы и бэнды, хоры и вокалистов. Присоединиться к этому масштабному исполнению может любой, кому хочется спеть вместе с Викой. Важно - петь душой, чувствовать песню. Каждое такое выступление - сольное или коллективное - будет записано на видео, а потом войдет в уникальный народный клип. Про наш с вами дом, в котором все двери открыты, про наш удивительный край, который поет с самой искренней певицей, со своей землячкой Викой Цыгановой. Присоединяйтесь! Пойте! И ваш голос услышит вся Россия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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