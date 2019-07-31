А ну-ка, девушки: в Хабаровске возрождается женский хоккей с мячом

Спустя восемнадцать лет на Дальнем Востоке может появиться своя женская команда по бенди. Естественно, не абы где, а в Хабаровске. В городе, в котором есть не только одна из лучших в мире мужских дружин по хоккею с мячом, но и отличная база для тренировок - современная арена «Ерофей». Однако пока десятка смелых жительниц краевого центра тренируется на стадионе «Нефтяник». Но это пока, скоро под свое крыло хоккеисток может взять «СКА-Нефтяник».

- Основу команды составят девушки в возрасте от 15 лет. Первые добровольцы собрались еще в начале июля этого года и уже активно тренируются под руководством известного хабаровского специалиста Руслана Шувалова. Команда создается по инициативе самих представительниц слабого пола, решивших возродить былые традиции, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Первые тренировочные встречи по «дамскому» хоккею с мячом проводились еще в 1913 году во Владивостоке. В 1915 году дамы-хоккеистки провели первый и единственный публичный матч в турнире на приз Е.В. Пановой, капитана команды «Хоккей-клуб». Однако широкому распространению этого вида спорта помешала первая мировая война и революция.

Затем женский бенди возродился уже в Хабаровске, где в конце 20-х и 50-х годов XX века был довольно популярным видом спорта. К сожалению, затем опять после этого последовал спад популярности. И очередная попытка возродить «дамский» хоккей была уже на рубеже столетий, к сожалению, она не увенчалось успехом. Сейчас новая попытка.

- На данный момент идет «призыв» желающих пополнить ряды команды. Влиться в коллектив могут девушки в возрасте от 15 лет. Единственное принципиальное требование - умение кататься на коньках, - подчеркнули в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Сегодня женский хоккей с мячом культивируется в Московской, Свердловской и Иркутской областях.