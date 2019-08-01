Комсомольск-на-Амуре готовится к паводку

Накануне решением городской КЧС в Комсомольске-на-Амуре ввели режим чрезвычайной ситуации. Рост уровня воды начался только на этой неделе, зато прибавляет река активно, по 10-13 сантиметров за сутки. И каждый новый день рост ускоряется. У горожан, еще помнящих события 2013 года, есть повод для беспокойства.

УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ. НО ЭТО ПОКА

Опасным уровнем для Комсомольска считается 650 сантиметров. Первоначально речь шла о пике паводка 10 августа с подъемом Амура до 453-500 сантиметров. Теперь, по уточненному прогнозу, гребень паводка ожидается 14-16 августа, а уровень составит 485-550 сантиметров. При таких величинах могут пострадать дачи. Под угрозой - садоводства «Ветеран» и «Ветеран-1» и участки на Хапсоли-2. Если же уровень Амура достигнет 600-650 сантиметров, то затопит поселок Хорпинский.

Впрочем, пока официальные структуры успокаивают горожан: прогнозируемые уровни воды не являются угрожающими. Заметим, что гидрологи уже дважды вносили поправки в цифры с учетом изменения обстановки.

КТО ДОСТРОИТ МЫЛКИНСКУЮ ДАМБУ?

Закончена ревизия дамб, насыпей и других гидрозащитных сооружений. Здесь история отдельная. После наводнения-2013, когда вода поднималась выше девяти метров, было запланировано три строительных этапа на гидрозащитных сооружениях города.

Видите жирные линии на чертеже? Это дамбы, самая протяженная из которых - Мылкинская. Фото: Елена Кузина

Первый - дамба вокруг микрорайона Менделеева, по ней работы толком не начаты. На левом берегу Силинки начала работать компания из Екатеринбурга, она будет тянуть дамбу вдоль берега и потом до Менделеева и вокруг него.

Второй этап - Мылкинская дамба. Ее должны были сдать в этом году, но весной с несправившимся подрядчиком разорвали контракт. Новый всё еще не объявлен, поскольку сейчас специалисты просчитывают объемы фактически выполненных работ и определяют оставшиеся.

После ввода в строй дамба выдержит и 11 метров. Впрочем, если опираться на текущие прогнозы, то и уже построенного должно хватить - земляное полотно отсыпано на 80 процентов. Если же прогнозы изменятся в худшую сторону, то сюда привлекут силы МЧС - тело нарастят мобильными гидроналивными дамбами. В условиях введенного режима ЧС делать это будут без тендеров.

Третий этап гидрозащиты - это дамба на Силинке. Сейчас на ней заканчиваются работы.

ПОРА КОПАТЬ КАРТОШКУ!

С 1 августа начался подомовой обход поселков Хапсоль-2 и Хорпинский, жителям рассказывают о текущей ситуации, предупреждают об опасности, объясняют, как себя вести при реальной угрозе. Дачникам садоводств рекомендуют собирать урожай. Вечером пройдет встреча с жителями микрорайона Менделеева.

- Необходимо вывести из резерва и подготовить к работе имеющиеся насосы «РД-800», провести ревизию и подготовить карьеры по добыче скального грунта, - отмечают в мэрии Комсомольска. - Коммунальные предприятия должны в кратчайший срок проверить защиту объектов жизнеобеспечения Комсомольска.

Первого августа пройдет заседание городской эвакуационной комиссии, будет подготовлен список помещений, подходящих для развертывания в них пунктов временного размещения.