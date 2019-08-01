В Хабаровске из-за аварии свыше шестидесяти тысяч человек остались без электроэнергии

Первый день августа в Хабаровске отметился небольшим блэкаутом: в 11:05 по местному времени на Хабаровской ТЭЦ-1 аварийно сработала защита, отключив две системы шин. По сообщению Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики РФ, мощность отключенных потребителей составила 53,8 МВт. Причина аварии – повреждение проходных изоляторов.

Без электроэнергии остались около шестидесяти трех тысяч человек в разных районах города: Индустриальном, Железнодорожном, Кировском и Центральном. В части города не работали светофоры, замерли трамваи и троллейбусы. На некоторое время была остановлена и работа редакции «КП» - Хабаровск».

Холодную воду потребителям подавали на пониженном давлении – на городских очистных сооружениях отключились основные насосы, систему переключили на резервные.

Сейчас идут аварийно-восстановительные работы. На время ремонта потребителей перекинули на другие мощности. В 13:14 восстановили питание всех потребителей.

Кстати, 1 августа 2018 года около 21 часа также произошла авария, правда, гораздо более масштабная. В Хабаровске свыше 115 тысяч человек остались без света, улицы погрузились в темноту, страшно было выйти из дома, еще страшнее было тем, кто в этот момент пытался до него добраться. Позже стало известно, что без электроэнергии остались десятки тысяч человек по всему Хабаровскому краю, а также в Приморском крае и Амурской и Еврейской автономной областях.