2019-08-02T06:57:32+03:00
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Что нужно дальневосточнику: как остановить отток населения и сделать жизнь в регионе лучше

Прямой эфир 2 августа на 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА
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Что нужно дальневосточнику: как остановить отток населения и сделать жизнь в регионе лучшеЧто нужно дальневосточнику: как остановить отток населения и сделать жизнь в регионе лучшеФото: Борис КОКУРИН
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Дальневосточники покидают родные земли в поисках лучшей жизни на Западе. Отток населения не маленький и довольно сложно убедить граждан остаться в регионе, чтобы здесь реализовать свои планы. Этот вопрос должна решить Национальная программа развития Дальнего Востока, рассчитанная до 2025 года. Каждый житель мог внести в нее свои предложения. Так вот, таких идей поступило более 17 тысяч, оставили их 23,5 тысячи жителей только Хабаровского края. В гостях радио «Комсомольская правда» - председатель общественного совета Хабаровска Сергей Галицин и председатель хабаровской городской думы Сергей Савков. С 8 утра обсудили достаточно ли мер, заявленных в программе.

Что нужно дальневосточнику: как остановить отток населения и сделать жизнь в регионе лучше Фото: Ульяна КОСКИНА

Что нужно дальневосточнику: как остановить отток населения и сделать жизнь в регионе лучшеФото: Ульяна КОСКИНА

А в 9 утра к нам в студию заглянула директор центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко. Узнали, какие профессии могут получить люди предпенсионного возраста и причем совершенно бесплатно, а также где взять сертификат на обучение.

Предпенсионерам следует поторопиться: осталось всего 100 сертификатов на обучение Фото: Ульяна КОСКИНА

Предпенсионерам следует поторопиться: осталось всего 100 сертификатов на обучениеФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 02_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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