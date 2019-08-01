Что нужно дальневосточнику: как остановить отток населения и сделать жизнь в регионе лучше

Дальневосточники покидают родные земли в поисках лучшей жизни на Западе. Отток населения не маленький и довольно сложно убедить граждан остаться в регионе, чтобы здесь реализовать свои планы. Этот вопрос должна решить Национальная программа развития Дальнего Востока, рассчитанная до 2025 года. Каждый житель мог внести в нее свои предложения. Так вот, таких идей поступило более 17 тысяч, оставили их 23,5 тысячи жителей только Хабаровского края. В гостях радио «Комсомольская правда» - председатель общественного совета Хабаровска Сергей Галицин и председатель хабаровской городской думы Сергей Савков. С 8 утра обсудили достаточно ли мер, заявленных в программе.

Что нужно дальневосточнику: как остановить отток населения и сделать жизнь в регионе лучшеФото: Ульяна КОСКИНА

А в 9 утра к нам в студию заглянула директор центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко. Узнали, какие профессии могут получить люди предпенсионного возраста и причем совершенно бесплатно, а также где взять сертификат на обучение.

Предпенсионерам следует поторопиться: осталось всего 100 сертификатов на обучениеФото: Ульяна КОСКИНА