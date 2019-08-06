2019-08-06T10:39:59+03:00
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Депутатское кресло: кому из хабаровчан достанется муниципальный мандат

Прямой эфир 6 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Депутатское кресло: кому из хабаровчан достанется муниципальный мандатДепутатское кресло: кому из хабаровчан достанется муниципальный мандатФото: Борис КОКУРИН
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Третьего августа в Хабаровске определились с точным количеством претендентов на муниципальные мандаты. 32 желающих занять кресло в гордуме сошли с дистанции. В силу разных причин им отказали в регистрации. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - председатель хабаровской избирательной комиссии Дмитрий Бочаров. С 8 утра выяснили, как менялась политическая активность, сколько зафиксировали нарушений во время подачи документов, почему многие выбыли из гонки и кто уже получил удостоверение кандидата.

Депутатское кресло: кому из хабаровчан достанется муниципальный мандат Фото: Ульяна КОСКИНА

Депутатское кресло: кому из хабаровчан достанется муниципальный мандатФото: Ульяна КОСКИНА

А уже в следующем часе к разговору присоединилась доктор медицинских наук, заместитель начальника минздрава Хабаровского края Ирина Филимончикова. Поговорили о том, как уберечь себя от энтеровирусных инфекций в летний сезон. Купание в Амуре и водоемах запрещено, но жители нарушают правила. В итоге вирус доводит граждан до больницы. В этом году уже фиксировали случаи менингита.

Про здоровье: какие болезни угрожают хабаровчанам летом Фото: Ульяна КОСКИНА

Про здоровье: какие болезни угрожают хабаровчанам летомФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 06_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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