«Ипотечные каникулы»: в каких случаях хабаровчане могут получить отсрочку по кредиту

В карманах пусто, а платить за ипотеку чем-то надо. На ум приходит только бежать к родственникам и брать деньги в долг, либо срочно искать работу, что невозможно сделать за один или несколько дней. Однако, теперь неприятной ситуации можно избежать. Достаточно обратиться в банк и оформить «ипотечные каникулы». Такая мера поддержки предусмотрена для тех, кто перестал быть платежеспособным. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - руководитель «Росбанк дом» в городе Хабаровске Надежда Авдеева. С 8 утра узнали, на какой период можно получит отсрочку, какие документы понадобятся, сколько раз заемщик имеет право уйти на каникулы и многое другое.

«Ипотечные каникулы»: в каких случаях хабаровчане могут получить отсрочку по кредитуФото: Ульяна КОСКИНА