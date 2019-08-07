Сергей Фургал встретился с кандидатами в депутаты Краевой думы

Открывая встречу, Сергей Фургал обозначил главные проблемы региона, а после кандидаты от «Единой России», ЛДПР, Партии Роста, «Справедливой России», КПРФ и «Родины» задали губернатору волнующие их вопросы. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, мероприятие в таком формате в разгаре предвыборной кампании прошло впервые.

Глава региона отметил, что законодательная и исполнительная власти должны работать сообща, по его мнению, главное – это конструктив и профессионализм, а не то, от какой партии идёт депутат.

Сергей Фургал встретился с кандидатами в депутаты Краевой думыФото: Владимир ЗЕНКОВ

- Сегодня я бы хотел видеть думу, которая работала бы на увеличение доходов населения. Краевой парламент должен мыслить в едином направлении. Нужны профессионалы, готовые этот процесс законодательно двигать, – отметил Сергей Фургал.

Участники встречи обозначили самые острые темы, над которыми, по их мнению, нужно будет работать депутатам нового созыва. Среди них – здравоохранение и образование, экология, внесение изменений в избирательное законодательство, пересмотр нормативной базы по лесозаготовкам, стратегия экономического развития края. Одна из самых актуальных проблем на данный момент – приближающийся паводок.

Сергей Фургал встретился с кандидатами в депутаты Краевой думыФото: Владимир ЗЕНКОВ

- В крае введен режим ЧС. Подобную историю мы уже пережили в 2013 году, поэтому акценты были сделаны на предотвращение повторения тех событий и помощи людям. Говорили о важных для жителей вопросах: переселении из аварийного жилья, пострадавшего от воды. Сейчас расселение таких домов идёт крайне медленно, средств местных бюджетов не хватает. Поэтому мной было инициировано обращение к министру Якушеву. Чтобы появилась возможность привлечь средства Фонда содействия реформированию ЖКХ к ускорению процесса, – прокомментировал Сергей Сокуренко, депутат Законодательной думы Хабаровского края, член фракции «Единая Россия».

Глава регионального отделения «Справедливой России» Игорь Глухов озвучил губернатору предложение о переносе даты выборов. По мнению справедливоросса, за это время появится возможность внести необходимые для проведения справедливых выборов изменения в законодательстве. Однако губернатор Хабаровского края идею не поддержал, отметив, что для переноса или отмены выборов нужны очень веские причины.

Главврач краевого консультативно-диагностического центра «Вивея», депутат Краевой Думы, член фракции «Единая Россия» Наталья Болоняева рассказала о пилотном проекте по цифровизации медицины, действующий на базе возглавляемой ею клиники и онкоцентра в Комсомольска-на-Амуре. По словам депутата, с 2018 года действует федеральная программа, предусматривающая 600 миллионов рублей на подключение больниц и поликлиник к единой базе медицинских данных – уже можно говорить о положительных результатах.

- Ждём с нетерпением, чтобы вы помогли нам в эту и другие программы войти. До 2021 года у нас закончится прокладка волоконно-оптического кабеля через самые северные районы края. Это значит, что даже в отдалённых местностях будет техническая возможность подключить медучреждения к цифровым технологиям, – сказал Сергей Фургал.

Сергей Фургал встретился с кандидатами в депутаты Краевой думыФото: Владимир ЗЕНКОВ

На собрании присутствовало девять представителей партии «ЕР», восемь – ЛДПР, пять – КПРФ и по три представителя «СР» и Партии Роста. Справедливороссы отметили, что количество участников было определено в приглашении. Однако первый замминистра внутренней политики и информации Хабаровского края Евгений Слонский объяснил, что прийти могли все желающие, партийцы просто неверно трактовали информацию из приглашения. По его словам, речь шла только об ограничении количества выступающих.

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, в Хабаровском крае выберут депутатов краевого парламента, Хабаровской и Комсомольской городских дум, пройдут довыборы депутатов в Государственную Думу РФ седьмого созыва. Также жителям города Юности предстоит выбрать главу города.