13 билетов от «Utair»: авиакомпания заплатит за скандал при перевозке детей-инвалидов из Хабаровского края

В феврале этого года авиакомпания «Utair» вынудила жительницу Хабаровского края, которая везла детей на лечение оплатить 13 билетов. А все потому что в салоне нужно было поставить специальные носилки, которые занимали много места. Но, новость, которая быстро разошлась по соцсетям, вызвала непонимание у общественности. Женщине срочно пришлось искать деньги, оплатить проезд помогло краевое отделение Российского детского фонда и благотворители. Сам перевозчик заявил, что с ним никто не связывался для обсуждения перевозки маломобильных детей. А на днях «Utair» выписали штраф в сто тысяч рублей. Сегодня в 9:00 на связь с «Комсомолкой» выйдет Наталья Загуменная, мама Матвея и Максима. Также к разговору присоединиться председатель «Российского детского фонда» Елена Суркова.

13 билетов от «Utair»: авиакомпания заплатит за скандал при перевозке детей-инвалидов из Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА

С восьми утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подвели итоги минувшей недели. Сегодня гидрологи обещают пик паводка. Город готов встретить стихию. В краевом центре отсыпали дамбу, но она немного дренирует и пропускает воду, поэтому в районе затона поставили мощные насосы, которые будут перекачивать ее обратно в Амур. Река успела затопить острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, там пострадали больше 1300 дач, некоторые из них заброшены. Пригородные речные перевозки приостановлены, сообщение с Фуюанем временно запретили. А к Хабаровскому краю не только паводок подбирается, но еще и африканская чума свиней. На 88,3 FM узнали зачем жителей в срочном порядке вакцинирует и дойдет ли до нас вирус.