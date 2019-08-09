Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» стартовала в начале летнего оздоровительного сезона. По всей стране росгвардейцы проводили встречи, мастер-классы, военно-спортивные игры, конкурсы с воспитанниками общеобразовательных школ, школ-интернатов, профтехучилищ и детских оздоровительных лагерей.

Так, в рамках акции сотрудники Управления Росгвардии по Республике Бурятия организовали выездную встречу с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Березка». Росгвардейцы рассказали ребятам о первом командующем внутренней стражи России – генерале от инфантерии Евграфе Комаровском и легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Тимофеевиче Калашникове. Сотрудники Управления вневедомственной охраны показали ребятам экипировку и оружие, рассказали о своих служебных буднях.

В Восточном военном округе завершилась Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Забайкальском крае в детском оздоровительном лагере «Парус» для подростков проходила профильная смена военно-патриотической направленности «Разведка». Дети с помощью вожатых и наставников постигали тонкости военной науки. Офицеры спецназа устроили для юных патриотов практическое занятие, в ходе которого подростки узнали о правилах личной безопасности при нападении злоумышленников. В лагере «Парус» дети не только живут армейским бытом - они участвуют в тактических занятиях, играют в лазертаг. Знания в области личной самообороны, которыми поделились сотрудники СОБР, для ребят стали интересным и полезным дополнением к их полевой жизни.

В Восточном военном округе завершилась Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

А сотрудники Управления Росгвардии по Забайкальскому краю посетили военно-патриотический сбор для детей из многодетных, малообеспеченных и опекунских семей Забайкальского края, организованный Читинской православной епархией. Пятьдесят детей приняли участие в увлекательной военно-спортивной эстафете, которую подготовили сотрудники спецподразделений Росгвардии.

В Восточном военном округе завершилась Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» в Биробиджане сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ЕАО приняли участие в дружеском турнире по мини-футболу с воспитанниками загородного детского оздоровительного лагеря «Юннаты». Команду, с которой встретились росгвардейцы, представляли подростки в возрасте 13-14 лет из детского дома №2. В награду за участие юные игроки получили грамоты и сладкие призы.

В детском лагере «Розовая чайка» в Анадыре военнослужащие Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу провели ряд мероприятий. Были спланированы и проводились утренние зарядки, военно-спортивные мероприятия, спортивные конкурсы. Кроме того, ребятам продемонстрировали приемы оказания первой медицинской помощи.

В Восточном военном округе завершилась Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Республике Саха (Якутия) в рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны Чурапчинского района Управления Росгвардии по Республике Якутии совместно с полицейскими отдела ОВД по Республике Якутии провели мероприятие для воспитанников эколого-оздоровительного лагеря «Кустук» в селе Мындагай Чурапчинского района. Сотрудники проинструктировали ребят по общим правилам безопасности во время летних и каникулярных дней, рассказали о поступлении на службу в силовые структуры.

В рамках проекта «Гвардейские игры» на территории детского парка «Солнышко» во Владивостоке приняли участие в мероприятии более двухсот ребят из пришкольных лагерей. Сотрудники Управления вневедомственной охраны провели с детьми разминку, а после зарядки продемонстрировали ребятам навыки владения приёмами боевого самбо, а также провели фестиваль дворовых игр, в которых росгвардейцы и волонтеры перетягивали канат, играли в «Городки», выполняли силовые упражнения и запускали в небо воздушного змея.

В Восточном военном округе завершилась Всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией» Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Уссурийске воспитанники детского лагеря «Астероид» познакомились с бойцами мобильного отряда особого назначения Управления Росгвардии по Приморскому краю. В рамках имиджевой акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники спецподразделения рассказали детям об истории создания ведомства, о задачах, стоящих перед росгвардейцами, и продемонстрировали фильм о подразделениях Росгвардии.

Многие ребята признались стражам порядка, что хотят посвятить свою жизнь защите и спасению людей и в будущем обязательно попробуют пополнять ряды росгвардейцев.