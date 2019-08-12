2019-08-13T11:06:38+03:00
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Дачи на островах сравнялись с Амуром: кто заплатит за потерянное имущество хабаровчан

Прямой эфир 13 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Дачи на островах сравнялись с Амуром: кто заплатит за потерянное имущество хабаровчанДачи на островах сравнялись с Амуром: кто заплатит за потерянное имущество хабаровчанФото: Борис КОКУРИН
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Выращивай, выращивай, копай на своем огороде все лето, а в один прекрасные день Амур-батюшка решил подняться и затопить все на своем пути. Так, на островах в Хабаровске уничтожены больше 1300 садовых участков, но человек то в этом не виноват. А вот кто будет возвращать испорченное имущество, вопрос остается открытым. Как быть в такой ситуации, к кому бежать за помощью дачникам, а также обстоят дела на Большом Уссурийском узнали сегодня в 8:00. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - председатель Хабаровского межрайонного союза садоводов, председатель СНТ «Чайка. Остров Большой Уссурийский» Наталья Митина.

Дачи на островах сравнялись с Амуром: кто заплатит за потерянное имущество хабаровчан Фото: Ульяна КОСКИНА

Дачи на островах сравнялись с Амуром: кто заплатит за потерянное имущество хабаровчанФото: Ульяна КОСКИНА

А уже в следующем часе поговорили с психологом, бизнес-тренером Ольгой Палехой. Она рассказала, как стать денежным магнитом. На 88,3 FM разобрали несколько проверенных способов, и, возможно, один из них принесет вам мешок денег!

Быть магнитом для денег очень просто Фото: Ульяна КОСКИНА

Быть магнитом для денег очень простоФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 13_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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