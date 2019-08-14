2019-08-16T07:28:17+03:00
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Цой жив: в Хабаровске пройдет концерт памяти известного музыканта

Прямой эфир 15 августа на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Цой жив: в Хабаровске пройдет концерт памяти известного музыкантаЦой жив: в Хабаровске пройдет концерт памяти известного музыкантаФото: Борис КОКУРИН
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15 июля, День памяти Виктора Цоя. Кумир поколения перестройки, а также феномен российской рок-музыки остался в сердцах многих по сей день. 24 августа в Хабаровске пройдет концерт, посвященные творчеству музыканта и по этому случаю в 8:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» к нам в гости пришли организаторы мероприятия Алексей, Вера и Сергей. Мы узнали, какая программа ждет поклонников Цоя и просто желающих посетить событие.

А у хабаровских музыкантов своя аура Фото: Ульяна КОСКИНА

А у хабаровских музыкантов своя аураФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час музыкальный. К нам в студию заглянула шоу-группа «Твоя Аура». От чего же не поговорить о музыке в такой день, и узнать, как хабаровчане завоевывают внимание своими хитами.

Цой жив: в Хабаровске пройдет концерт памяти известного музыканта Фото: Ульяна КОСКИНА

Цой жив: в Хабаровске пройдет концерт памяти известного музыкантаФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 15_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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