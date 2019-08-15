Помогать развитию детского спорта в Хабаровске будет Николай Валуев

В Хабаровске Николай Валуев бывает частенько. Суровая природа нашего края запала в сердце человека-горы. Уже не первый год он проводит здесь свой отпуск. Однако этот визит был сугубо деловым. Политик проинспектировал строительство учебно-спортивного центра в Индустриальном районе краевой столицы, а также посетил тренировку секции единоборств спортивной школы в Авиагородке.

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА

Погода не жалует жителей краевой столицы и даже для депутата Государственной думы исключения сделано не было – 14 августа в Хабаровске шел дождь. Но помешать поездке он был бессилен. Николай Валуев своими глазами посмотрел, как переживает свое второе рождение заброшенный пустырь в районе улицы Лейтенанта Орлова.

В 2014 года депутаты краевой Думы побывали в Москве и поучаствовали в работе «круглого столе» Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Обсуждали состояние и перспективы развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Хабаровском крае». По итогам было предложено создать в Хабаровске на базе стадиона имени Ленина и Дальневосточной государственной академии физической культуры» межрегиональный центр спортивной подготовки сборных команд России по разным видам спорта.

Строительство Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки идет в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

– Учебно-спортивный центр будет включать в себя крытый легкоатлетический манеж с трибунами на 200 мест, два универсальных спортивных зала, гостиницу на 110 мест, учебно-лабораторный корпус, стометровый бассейн, крытый каток и открытый стадион, – рассказал Сергей Галицын, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры. – Строительство ведется в два этапа. Первая очередь сдана будет в 2020 году, вторая в 2021. Центр станет базой для подготовки спортсменов со всего Дальнего Востока. А для федеральных спортсменов, приезжающих на соревнования в Юго-восточную Азию станет местом для акклиматизации.

Николая Валуева заинтересовали перспективы дальнейшего развития прилегающих территорий.

– Выделенная на строительство учебно-спортивного центра территория 12 гектаров, – ответил Сергей Галицын. – Это позволило не только разместить все запланированные изначально сооружения, но и добавить то, чего в изначальном проекте не было. Таким приятным бонусом, в частности, стал плавательный бассейн.

У проектировщиков нашлось место и для прогулочных и велосипедных дорожек, рекреационной зеленой зоны. Валуев же, со своей стороны, пообещал свое содействие в продвижении площадки на федеральном уровне.

Спортсмен и политик посетил с визитом краевую столицу

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Посетил Николай Валуев и будущих звезд нового спортивного центра – воспитанников секции единоборств на базе хабаровской средней школы №47.

В спортивном зале мирового чемпиона встретили традиционным приветствием. Юные спортсмены продемонстрировали свои умения в показательных выступлениях и зажигательном танце, а после Валуев пообщался с ребятами, дал несколько практических рекомендаций и сфотографировался с ними на память.

Спортсмен и политик посетил с визитом краевую столицу

О своем вкладе в развитие детской спортивной школы депутату Госдумы рассказал Александр Соловьев, первый заместитель директора филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОРВД».

– Спортивные секции, это не только форма досуга, но и настоящая школа жизни, – отметил Александр Соловьев. – Мы, со своей стороны оказываем все возможное содействие для того, чтобы дети имели возможность для всестороннего развития и могли раскрыть свой потенциал.

Позиция Соловьева вызвала горячие одобрение Валуева. Политик подчеркнул очевидную важность развития детского спорта и его влияние на формирование гармоничной личности.