2019-08-16T09:53:30+03:00
Происшествия

Спасатели в Еврейской автономии вытащили пса из битумного болота

Это уже вторая собака, попавшая в вязкую ловушку в этом году
Василий ЗАДУНАЕВ
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Спасатели в еврейской автономии вытащили пса из битумного болотаСпасатели в еврейской автономии вытащили пса из битумного болотаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Битумное болото – техногенная аномалия в районе улицы Советской на окраине Биробиджана. Образовалась она после того, как во время перестройки развалился и перестал работать местный асфальтобетонный завод. Битум не вывезли, он начал растекаться по окрестностям и даже подобрался к еврейскому кладбищу.

В прошлом году, рассказывают местные жители, смоляное болото едва не засосало пенсионерку – спасти старушку удалось железнодорожным рабочим. В мае этого года в битумную жижу угодила собака – пес провел без еды и воды два дня, нашли его случайно, по едва слышному скулежу, и спасли.

В этот раз в аномалии завязала совсем небольшая бездомная собака. О том, что она попала в беду, спасателям сообщили неравнодушные прохожие. Животное лаяло, призывая на помощь, скулило и было сильно напугано, поскольку само выбраться не могло.

Спасатели в еврейской автономии вытащили пса из битумного болота Фото: Василий ЗАДУНАЕВ

Спасатели в еврейской автономии вытащили пса из битумного болотаФото: Василий ЗАДУНАЕВ

- Сотрудники областного поисково-спасательного подразделения немедленно выехали к месту происшествия, где обнаружили собаку, которая провалилась в битум, не полностью, но самостоятельно выбраться не могла. В вязкой субстанции оказались лапы и тело несчастного животного, которое, к счастью, не успело наглотаться вредного вещества, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Для того чтобы самим не угодить в западню, специалистам пришлось собрать из подручных материалов специальный настил, по которому они добрались до пленника.

- Извлечь собаку было достаточно сложно, она рычала, кусалась, просто потому что ей было страшно и больно. С помощью веревки зацепили ее и сантиметр за сантиметром вытягивали из битума. Затем завернули в тряпку и вынесли на сухую твердую поверхность, - рассказывает Андрей Карасев, спасатель.

Спасатели в еврейской автономии вытащили пса из битумного болота Фото: Василий ЗАДУНАЕВ

Спасатели в еврейской автономии вытащили пса из битумного болотаФото: Василий ЗАДУНАЕВ

После того, как пса вызволили, спасатели попытались очистить его от налипшего битума, а затем отпустили. По словам представителей администрации города, ликвидацией опасных ям они займутся этой зимой, а пока постараются обнести их оградой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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