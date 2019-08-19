2019-08-19T10:24:00+03:00
Звезды

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и тепло

В Дальневосточном художественном музее представлены снимки, рассказывающие о нелегкой работе шахтеров
Петр САМСОНОВ
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«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и тепло«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и теплоФото: Владимир ЗЕНКОВ
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В Дальневосточном художественном музее открылась бесплатная фотовыставка «Ургалуголь: рассвет» о больших машинах и смелых людях, которые добывают свет и тепло. Продлится она до 29 сентября.

Какая связь между добычей угля и визуальным искусством? Многие ответят, что никакой. И у меня был такой же скепсис, пока я не оказался на выставке.

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и тепло Фото: Владимир ЗЕНКОВ

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и теплоФото: Владимир ЗЕНКОВ

В угледобывающем деле оказалось немало эстетики. Это было странно и одновременно вдохновляюще. Схожие эмоции, как выяснилось, испытывали и создатели выставки.

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и тепло Фото: Владимир ЗЕНКОВ

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и теплоФото: Владимир ЗЕНКОВ

- Мы долго готовили этот проект с нашими партнерами. Сначала родилась книга в честь 80-летия начала промышленного освоения Ургальского угольного месторождения. Было три больших экспедиции - организовывали фотосъемки, готовили материалы о предприятии, которых немало. Конечный результат нашей работы - прекрасная книга, которую мы сегодня также презентуем, и фотовыставка «Ургалуголь: рассвет». И надо понимать, что выставка и книга не о предприятии, а в первую очередь о людях, - рассказал журналистам Александр Юрченко, руководитель направления по связям с общественностью АО «Ургалуголь».

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и тепло Фото: Владимир ЗЕНКОВ

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и теплоФото: Владимир ЗЕНКОВ

Книгу, рассказывающую о предприятии и людях, работающих на нем, выпустила по заказу АО «Ургалуголь» хабаровская дизайн-студия «Пилигрим». А это - тысячи фотографий, сотни видеороликов, десятки страниц текстового материала. Издание получилось ярким и насыщенным. Материалы книги как раз и стали основой для выставки. Организаторы постарались не только составить яркое представление зрителя о предприятии, но и раскрыть образы работников посредством фотографии.

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и тепло Фото: Владимир ЗЕНКОВ

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и теплоФото: Владимир ЗЕНКОВ

- В процессе создания вся съемочная группа жила рабочими буднями горняков, напитываясь мельчайшими деталями, в том числе и трудностями их работы. Помимо всего, когда мы прибыли на место съемок, нас поразила еще одна вещь, которую тоже хотелось передать, - это пространство! Безграничное, брутальное… Такая суровая дальневосточная красота. Нашей задачей было рассказать про людей, про их работу, сделать это красиво и увлекательно. У нас это получилось. Мы считаем, что такой формат издания и сама выставка способны вдохновлять, - уверенно заявил Алексей Павличенко, генеральный директор дизайн-студии «Пилигрим».

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и тепло Фото: Владимир ЗЕНКОВ

«Рассвет» Ургалугля: в Хабаровске открылась фотовыставка о тех, кто добывает свет и теплоФото: Владимир ЗЕНКОВ

Воссоздание атмосферы - одна из главных фишек этой выставки. Организаторы пошли даже дальше, создав интерактив с погружением в рабочие будни шахтеров. Портреты горняков расположили в темной комнате. Единственный источник света - фонарик, прикрепленный на каске, которой тебя снаряжают на входе в один из залов музея. Эффект присутствия усиливают звуки шахты: грохот очистного комбайна в забое, лязг скребков угольного конвейера, другие производственные шумы. После такого окончательно проникаешься эстетикой будней шахтеров, начинаешь понимать, какой титанический труд стоит за обычными куском угля, поднятым на поверхность, который потом превратится в свет и тепло в наших домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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