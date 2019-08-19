Цыганова встретилась с Фургалом перед поездкой к федеральным министрам

Общественный деятель Виктория Цыганова накануне поездки в Москву, где у нее запланирован ряд встреч по проблемам региона в профильных министерствах, встретилась с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

Цыганова рассказала главе региона о своей поездке в Охотский район, где в поселке Аэропорт она побывала в отремонтированном ФАПе, в котором сегодня трудится лишь один фельдшер. Между тем, когда фельдшерский пункт только открылся, в нем была медсестра и детская процедурная, кабинет физиотерапевта и санитарка. А сейчас только фельдшер и санитарка, а врач приезжает из соседнего села.

- При этом там готовы и первую помощь оказать, и любую другую доврачебную. ФАП отремонтирован: окна новые, систему отопления отремонтировали. Но, конечно, хотелось бы, чтобы был врач. А вот еще два пункта в том же Охотском районе находятся в печальном состоянии. В селе Арка строение, в котором должны принимать людей, практически съедено грибком, - рассказала губернатору Виктория Цыганова.

- Вот вы подняли вопрос по ФАПам, а там есть еще проблема скорой медицинской помощи при этих пунктах. В 2015 году приняли федеральный закон, по которому скорую медпомощь перевели на систему обязательного медицинского страхования. В этом случае тариф платят за одного обслуженного человека. И если у вас большая площадь и мало людей, вы не успеваете всех обслужить и получаете мало денег. Депутат Госдумы мог бы выступить с инициативой внесения изменений в федеральный закон, чтобы перевести «скорую» на федеральное финансирование, либо увеличивать этот тариф, - сказал Сергей Фургал.

В том же Охотске на встрече с Викторией Цыгановой люди подняли вопрос о высокой стоимости авиабилетов. Она подчеркнула, что ситуация, когда людям приходится влезать в долги, чтобы прилететь из района в Хабаровск или улететь из краевой столицы в Москву, недопустима.

- То, что вы предложили жителям летать из Охотска за половину стоимости, - очень важная мера. Люди очень благодарны вам за это. Но этого недостаточно. Понятно, что взвалить решение этой проблемы на плечи региона тоже нельзя – Хабаровский край не вытянет этот вопрос самостоятельно. Субсидированных билетов тоже не хватает. Мы будем добиваться увеличения их числа и включения рейса "Охотск-Хабаровск" также в число субсидированных, - заявила Виктория Цыганова.

- В Охотске нам нужны деньги и на взлетно-посадочную полосу, как только мы ее забетонируем, сможем принимать самолеты большей вместимости, и, соответственно, больше летать. Тогда субсидированных билетов будет достаточно. Я понимаю, как тяжело там людям. Самолет раз в сутки, в него помещаются сорок человек. Зимой, может, и достаточно, но сейчас это проблема, - сказал губернатор.

В ходе встречи Сергей Фургал и Виктория Цыганова обсудили еще один важный вопрос – высокие цены на рыбу.

- Рыбу почти всю вылавливают в лимане и в реки она в достаточном количестве не заходит. В результате жителям нашего края кета и горбуша просто не по карману. Мы обязаны найти понимание по этому вопросу в Москве. Рыба должна быть доступна всем: и предприятиям, и, прежде всего, людям, - заявила Цыганова.

Сегодня и завтра в Москве Виктория Цыганова проведет ряд важных встреч в профильных министерствах и Росрыболовстве.