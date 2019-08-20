Виктория Цыганова: в 2020 году Хабаровский край может получить дополнительные средства на благоустройство дворов и парков

В понедельник в Москве общественный деятель Виктория Цыганова встретилась с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым. Она рассказала о нехватке средств на благоустройство дворов и общественных пространств в Хабаровском крае.

- Ремонт дворов идет в недостаточном объеме из-за недостатка финансирования. В этом году бюджет Хабаровска позволит отремонтировать всего 126 дворов, а их в городе почти четыре тысячи. В Комсомольске ситуация еще сложнее: город Юности в 2019 году вообще не получил федеральных средств на благоустройство дворовых территорий. Мы подсчитали, что такими темпами, без поддержки федерального бюджета, чтобы привести в порядок дворовые территории только в Хабаровске, нам понадобится 30 лет. И такая проблема не только в краевой столице, но и во всем регионе, - рассказала Виктория Цыганова.

Аналогичная ситуация и с общественными пространствами: только в Хабаровске более половины из них нужно облагородить. Цыганова подчеркнула, что есть ряд проектов по благоустройству востребованных у жителей парков и скверов, но без поддержки федерального бюджета реализовать их невозможно.

- Мы готовы предусмотреть дополнительное финансирование для Хабаровского края. Денежные средства, выделенные по программе «Формирование комфортной городской среды», а это около 400 миллионов рублей, должны быть вовремя и эффективно освоены. При этом со стороны общественности должен быть также организован дополнительный контроль за ходом работ. Чтобы они были выполнены вовремя и качественно, - подчеркнул Владимир Якушев.

Министр отметил, что в 2020 году деньги по проекту «Формирование комфортной городской среды» можно будет направить, в том числе, на благоустройство дворовых территорий.

Хабаровский край участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году по проекту при поддержке федерального бюджета приведут в порядок 131 общественное пространство.

В ближайшее время Хабаровский край посетит представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, чтобы на месте оценить ситуацию и необходимость дополнительной финансовой поддержки.