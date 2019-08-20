«Большая вода» добралась до фермеров: как в Хабаровском крае собираются восстанавливать сельхозугодия

Паводок в Хабаровском крае успел заглянуть в фермерские хозяйства и оставить след, да еще и какой. Аграрии сообщают о подтоплении более 16 тысяч гектаров. В основном это пастбища, сенокосы и пашни. Помощь в восстановление угодий сейчас оказывает правительство региона. Опыт 2013 года в этом вопросе пригодился. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель министра сельского хозяйства края по экономике Ольга Кравчук. С 9 утра обсудили, какие районы больше всего пострадали от воды, как фермерам получить компенсацию за ущерб и действует ли система страхования урожая от ЧС в регионе.

«Большая вода» добралась до фермеров: как в Хабаровском крае собираются восстанавливать сельхозугодияФото: Ульяна КОСКИНА

А в 8:00 к разговору присоединился главный редактор телеканала 6ТВ, член комитета Торгово- промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Александр Удовиченко. Поговорили о переходе на «цифру», а еще выяснили, кому достанется заветная 22 кнопка.

Хабаровск переходит на «цифру»Фото: Ульяна КОСКИНА