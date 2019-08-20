2019-08-20T10:13:14+03:00
Политика

Виктория Цыганова рассказала министру транспорта РФ о высокой стоимости авиабилетов и плохом состоянии дорог в Хабаровском крае

В этом году субсидированные авиабилетов закончились спустя 10 часов после начала продаж
Петр САМСОНОВ
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Виктория Цыганова рассказала министру транспорта РФ о высокой стоимости авиа билетов и плохом состоянии дорог в Хабаровском краеВиктория Цыганова рассказала министру транспорта РФ о высокой стоимости авиа билетов и плохом состоянии дорог в Хабаровском краеФото: Петр САМСОНОВ
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В министерстве транспорта РФ состоялась встреча руководителя ведомства Евгения Дитриха и общественного деятеля Виктории Цыгановой. Известная хабаровчанка рассказала министру о жалобах жителей края на высокую стоимость авиабилетов.

- Перелеты дорогие не только по маршруту Москва-Хабаровск. Билет из Охотска или Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск может стоить еще дороже. Субсидированных билетов просто не хватает, их раскупают за первые дни продаж – задолго до начала высокого сезона, - говорит Виктория Цыганова.

Министр транспорта Евгений Дитрих подчеркнул, что проблему высокой стоимости авиабилетов для дальневосточников разбирали по итогам прошлого года в правительстве России. Но в январе этого года субсидированные билеты закончились спустя 10 часов после начала продаж. Ведомство обратилось к руководству правительства страны за решением этого вопроса – дополнительно были выделены 5,2 млрд. рублей на перелеты жителей Дальневосточных регионов.

- Министерство финансов проработает этот вопрос. Очень надеюсь, что эти усилия позволят дать нам больше субсидированных билетов по сниженной цене на полеты в Москву, Калининград и Симферополь, - сказал Евгений Дитрих.

Также в ходе встречи был поднят и дорожный вопрос. Средств региона для приведения в порядок необходимого количества дорог не хватает. Виктория Цыганова пригласила представителей Минтранса в Хабаровский край, чтобы они могли на месте оценить ситуацию и объемы необходимой региону поддержки.

- В очень плохом состоянии дорога Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Это федеральная дорога, федерального значения и, конечно, надо ее приводить в порядок. Я только что приехала из Комсомольска и дороги, можно сказать, нет. Расстояния огромные и сейчас получается, что 10 километров ремонтируем, а 20 или даже больше – приходит в негодность, - отметила Цыганова.

- Это трасса стала дорогой федерального значения в этом году, и досталась нам в том, виде, как вы описали сейчас. В целом, по региональным дорогам ситуация оставляет желать лучшего, - согласился министр.

После составления проектно-сметной документации будет определен объем финансирования для проведения ремонтных работ на дороге Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Уже в следующем году на ней начнутся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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