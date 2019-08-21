Поражения ртутью рыбы в Амуре проверит Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

После размещенной в интернете информации о том, что рыба в Амуре поражена опасными тяжелыми металлами, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку. По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении ведомства.

Между тем активисты регионального отделения партии «Справедливая Россия» уже не раз обращали внимание властей региона на близкую к экологической катастрофе обстановку в городе Амурске, где более 25 лет продолжается воздействие на окружающую среду ртутью, которая находится на открытом воздухе на территории бывшего здания «Хлорного цеха АО «Амурскбумпром». Ядовитыми парами этого вещества дышат люди, а после дождей со сточными водами оно проникает в Амур.

Более того, в марте этого года Игорь Глухов, председатель Совета РО «Справедливой России» в Хабаровском крае передал Сергею Фургалу, губернатору Хабаровского края обращение эсеров с просьбой избавить жителей Амурска от токсического воздействия ртути, а также исключить попадания этого химического элемента в реку. Ведь при загрязнении ртутью водоемов она накапливается в рыбе.

Напомним, власти рассматривают три предложения: доработку проекта, получение соответствующей экологической экспертизы и строительство защитного сооружения («саркофаг»); вывоз строительных отходов в специализированные организации для их утилизации; полное обезвреживание строительного мусора и грунта на месте с полным извлечением ртути из отходов и их демеркуризацию до значений, не превышающих предельно допустимых концентраций для городских территорий.

- Для принятия оптимального решения необходимо проведение обследований зараженной территории. Нужно определить границы зараженного участка и его очага, глубину заражения грунта и концентрации содержащейся в нем ртути, а также сделать замеры атмосферного воздуха на содержание в нем паров ртути, – рассказала Ольга Раздобреева, бывший работник организации по демеркуризации в городе Амурске, член партии «Справедливая Россия».

- После выполнения этих работ мы предлагаем полное обезвреживание строительных конструкций, мусора и грунта на территории бывшего АО «Амурскбумпром». Причем подобный опыт уже есть у специализированных организаций, которые проводили целый комплекс обезвреживания отходов, содержащих ртуть бывшего «Хлорного цеха» с 2013 по 2015 годы. Механический способ позволил извлечь до 90% ртути уже на первом этапе работ, - подчеркнул Игорь Глухов.

То, что осталось от здания бывшего хлорного цеха, находится в черте Амурска, в промзоне, примерно в 700 метрах от ближайшего жилого дома. Также на территории промышленной зоны расположены складские помещения, автомобильная стоянка, автосервисы, торговый центр и другое.

Оплачено из средств избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае».