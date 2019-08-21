Нанайский район Хабаровского края продолжает тонуть

Гребень Амурского паводка продолжает движение в сторону Комсомольска-на-Амуре. Но жители Нанайского района уже в полной мере ощущают все прелести жизни «подтопленцев». Виной этому разлившаяся Синдинская протока и озеро Гаси.

- В Нанайском районе оказались подтопленными 12 приусадебных участков и 30 земельных участков в селах Синда, Дубовый Мыс, Маяк, Найхин, Славянка, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Затоплены 280 м дорожного полотна между селами Дубовый Мыс и Гасси на глубину до 170 см. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны федеральной автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Также подтоплены участки внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Синда, Дада, Найхин, Джонка, Гасси и Славянка.

Дороги в Нанайском районе отсыпали весь прошлый год. Однако, внеочередной визит «большой воды» строители предвидеть не могли. Не готовы к последствиям паводка оказались и жители прибрежных сел.

В зону затопления попали уже шесть сел: фото Марина Лойтенко

- У нас затоплена вся сторона села, прилегающая к протоке, - рассказала жительница поселка Синда Екатерина Пассар. - Весь урожай пропал, вода плещется прямо возле крыльца. Во дворе воды по колено. Кур из птичника переселили в баню. Собаку в сени. Ходим по этой воде, ноги постоянно мокрые.

Такая же ситуация в соседних населенных пунктах.

- Мне семьдесят лет, продукты с огорода практически главный источник еды, - поделился Владимир, житель села Дада. - Все утопло, как теперь зиму переживу не представляю. И у соседей также. Кто помоложе успели картошку выкопать, хоть и мелкая как горох а есть можно. А я человек пожилой, за молодыми не поспеваю. Вот и остался практически ни с чем.

В поселке Маяк вода вплотную подошла к федеральной трассе, однако проехать по ней пока можно. Но прогноз гидрологов неутешителен. Уровень Амура продолжает расти.