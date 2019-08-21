Виктория Цыганова: распределение квот на вылов рыбы в Амуре должно быть пересмотрено

Виктория Цыганова встретилась с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству. Она передала жалобы жителей Хабаровского края на снижение количества лосося в Амуре. Местные жители спорят о причинах сложившейся ситуации. Кто-то винит промышленников, кто-то говорит об общей проблеме с численностью кеты и горбуши. Факт: нерестилища пустые, и в ближайшие два-три года Амур ждет рыбная катастрофа.

- Сейчас мы проводим много встреч с жителями в различных районах. Одна из серьезных проблем – сокращение численности лосося в Амуре. Николаевский – самый рыбный из наших районов, в Николаевске-на-Амуре и Ульчском районе вылавливают большую часть лосося, поэтому в другие районы – в Нанайский, Комсомольский, Хабаровский они практически не доходят, - пояснила Виктория Цыганова, которая является уроженкой Хабаровского края.

- Амур всегда был рыбной рекой, всегда кормил людей. Для нас тоже очень важно то, что сегодня происходит в регионе. И мы предпринимаем шаги, может, даже болезненные, сокращаем число орудий лова, вводим ограничения по срокам в правилах рыболовства. В приоритете сохранность рыбы, которая идет на нерест, для того, чтобы заполнение нерестилищ было оптимальным. Ваше обращение мы услышали и поручили научным организациям проработать этот вопрос, - сказал Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства.

Он отметил, что необходимо получить результаты оценки текущей ситуации со стороны науки, чтобы пересматривать условия вылова в районах Хабаровского края.

- Я думаю, что на комиссии мы необходимое решение примем и дадим возможность этим районам работать. Конечно, должны соблюдаться правила рыболовства и проходные дни, - сказал Петр Савчук.

Виктория Цыганова рассказала, что большое опасение у рыбаков, которые ведут лов не в промышленных масштабах, вызывает количество заездок в Амурском лимане. Эти устройства, по мнению людей, препятствуют прохождению рыбы на нерест.

Заместитель руководителя Росрыболовства сообщил, что будет дано поручение проанализировать влияние на ход лососей применяемых орудий лова, по итогам планируется сократить применение заездок. В то же время он обратил внимание, что регион вовремя не скорректировал распределение орудий лова, из-за чего и возникли проблемы с рыбалкой.

- Мы понимаем, что в Амуре можно ловить только сетями, но вопрос распределения остался, - уточнил Петр Савчук, подчеркнув, что это важный социальный вопрос, который надо обсуждать совместно с губернатором края.

Отдельно проговорили необходимость сохранения любительской рыбалки и увеличение участков для такого лова. Озвученные Цыгановой вопросы будут обсуждаться в ходе очередного заседания комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае, которое состоится в Хабаровске сегодня.